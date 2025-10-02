Inició el proceso para elegir al ganador del Premio Estatal del Deporte 2025 (18:30 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 1 de octubre. Como cada año, inició el proceso para elegir a lo mejor del deporte oaxaqueño, las modalidades de participación son en deporte convencional y adaptado, mejor deportista, mejor entrenador o entrenadora, fomento, protección o impulso de la práctica deportiva, el ganador del Premio Estatal del Deporte 2025 será elegido por un jurado con el objetivo de reconocer el esfuerzo de atletas, entrenadores y promotores deportivos.

En el caso de los deportistas, se evaluará la relevancia y trayectoria de los resultados obtenidos durante el periodo que comprende entre el 11 de octubre de 2024 y el 11 de octubre de 2025 a nivel estatal, nacional e internacional. De igual forma deberán estar incorporados a alguna de las asociaciones deportivas nacionales en cualquiera de las siguientes modalidades: deportista de alto rendimiento, deportista en desarrollo hacia el alto rendimiento o deportista en formación hacia el alto rendimiento.

En el caso de los entrenadores, se evaluará la relevancia y trayectoria de los resultados obtenidos por los deportistas a su cargo, durante las fechas antes mencionadas. Con relación al fomento, protección o impulso de la práctica de los deportes, se otorgará al aspirante entre las asociaciones y sociedades deportivas, así como entes de promoción deportiva a que se refiere la ley general de cultura física y deporte.

La fecha límite para presentar las candidaturas será hasta el 15 de octubre, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas en las oficinas del instituto del deporte. El proceso de selección será a través de un jurado único, el cual estará integrado por dos representantes de asociaciones deportivas estatales, tres representantes de los medios de comunicación, un deportista, un entrenador y tres autoridades del ámbito deportivo.

En cuanto a los incentivos que otorga la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en la modalidad de deportista y entrenador, se acompañará de un numerario económico y una medalla conmemorativa del Premio Estatal del Deporte 2025. En cuanto al fomento o impulso a la práctica de los deportes, se otorgará una medalla conmemorativa

