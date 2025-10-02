Elon Musk pide cancelar Netflix por serie que según promueve ‘ideología trans’ (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de octubre. El empresario Elon Musk genera polémica en redes sociales tras pedir la cancelación de Netflix, asegurando que una de sus recientes producciones “promueve la ideología trans”.

Este 1 de octubre, Elon Musk, el empresario y dueño de X (antes Twitter), volvió a encender la controversia en redes sociales, tras pedir a sus 226 millones de seguidores cancelar su suscripción del Gigante Rojo, ello tras una serie animada que promueve la ideología transgénero.

“Cancela Netflix por la salud de tus hijos” , escribió el magnate en una publicación de X.

Además, junto al texto, se presentó una imagen que hacía referencia al Caballo de Troya con el nombre de la plataforma de Netflix y la frase “ Agenda Transgénero Woke”.

De tal manera que, trascendió que la serie en cuestión es la serie Dead End: Paranormal Park, dirigida por Hamish Steele, señalado de haber llamado “nazi” al fallecido activista conservador Charlie Kirk.

En este sentido, se comenzaron a difundir fragmentos de la serie criticando su inclusión de personajes trans en la sección de Netflix Kids, pues vale señalar que uno de sus personajes principales, Barney Guttman, un adolescente transgénero gay, se enfrenta a conflictos familiares. , por su identidad. Mientras que Norma Khan, otra de las integrantes, lidia con ansiedad, diferencias culturales, su identidad autista, etc.

Netflix presenta pérdidas

En tanto, dicha situación llevó a que este miércoles por la mañana, las acciones de Netflix cayeran más del 2% en operaciones previas a la apertura del mercado.

¿De qué trata Dead End: Paranormal Park?

Es una serie animada de fantasía y terror, cómico y de aventura para una audiencia a partir de los 7 años.

Se estrenó el 16 de junio de 2022, con una segunda temporada el 13 de octubre de 2022; sin embargo, se canceló en el 2023, cuando Netflix dio a conocer que no contaría con una tercera entrega.

Inclusión y controversia

La plataforma de streaming, que en los últimos años, ha apostado por producciones con diversidad de personajes y narrativas, no ha emitido una postura oficial sobre las críticas del magnate.

Sin embargo, hay quienes en redes sociales han subrayado que la representación de la comunidad LGBTQ+, en los medios es clave para combatir la discriminación y promover la inclusión.

