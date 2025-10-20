Inicia el Programa de Recuperación de Fosas 2025 en los panteones municipales de Oaxaca de Juárez (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de octubre. El Municipio de Oaxaca de Juárez, a través de la Comisión de Servicios Vecinales, Espectáculos y Transparencia, la Secretaría de Servicios Vecinales y la Unidad de Panteones, informa al público en general el inicio del Programa de Recuperación de Fosas 2025, con el objetivo de fomentar la conservación y mantenimiento de los panteones municipales.

En cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo 2025–2027, en su objetivo que establece fomentar la gestión integral y eficiente de los panteones municipales, así como del artículo 67 del Reglamento de Panteones del Municipio de Oaxaca de Juárez, se convoca a las personas que acrediten titularidad o consanguinidad con los titulares de las fosas enlistadas en el edicto correspondiente y que no han sido regularizadas en los últimos años, a presentarse en la Unidad de Panteones, ubicada en Amapolas 801, esquina Sabinos, Planta Alta, Colonia Reforma, para regularizar su situación.

El listado completo de las fosas incluidas puede consultarse en el siguiente enlace:

https://municipiodeoaxaca.gob.mx/storage/documento/doc-b4AcY1.pdf

