Definidos los ganadores del Premio Estatal del Deporte 2025 (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de octubre. Los destacados resultados obtenidos a nivel internacional, les dieron a la atletas Mariel Salazar Tapia y Rebeca Citlali Cortes Montaño, el respaldo para ser distinguidas con el Premio Estatal del Deporte 2025 en la modalidad de deportista, en tanto en la modalidad de entrenador, el reconocimiento fue para el profesor de lucha, Víctor Noé Chávez Ramírez, quien ha formado a grandes atletas con resultados destacados en justas nacionales e internacionales, en tanto en la modalidad de fomento deportivo fue reconocido Roth Stewert Martínez Alvarado.

Por su parte, Rebeca Citlali Cortes Montaño, logró la medalla de bronce en el campeonato mundial de para atletismo 2025 celebrado en Nueva Delhi, India. Además. Con un lanzamiento de 15.48 metros en jabalina F54. Aunado a su medalla en el gran premio mundial.

La atleta Mariel Salazar Tapia, destacó por su medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, así como el cuarto lugar en el Trofeo Vanoni en Italia (modalidad montaña), así como la doble medalla de oro en los Juegos Nacionales.

En cuanto al premio en la modalidad de entrenador, el elegido fue Víctor Noé Chávez Ramírez, quien obtuvo entre sus logros más recientes con sus atletas, la medalla de oro, con la atleta Karen Araceli Ríos Silva, dentro de la Olimpiada Nacional 2025, al competir en la categoría U17 43 kilogramos.

En esa misma competencia, se obtuvo el primer lugar con Nelson Gómez, en la categoría U15 44 kilogramos, además de otro metal dorado con Brayan Guadalupe Hernández, en la categoría U17 48 kilogramos. De igual forma se obtuvo el primer sitio con la deportista Barbara Camila Martínez, en la categoría U17 40 kilogramos, por mencionar algunos logros.

En cuanto al ganador de fomento al deporte, Roth Stewert Martínez Alvarado, ha impulsado el desarrollo del futbol inclusivo, al brindar oportunidades de formación y crecimiento personal a niños y jóvenes con discapacidad intelectual, síndrome de Down y trastorno del espectro autista.

En la edición 2025 de la elección del Premio Estatal del Deporte, se recibieron 16 expedientes, entre los cuales se encontraban 10 de atletas, 3 de entrenadores y 3 de promotores del deporte. La entrega del premio se realizará como cada año, en una ceremonia cívica en el marco del Desfile Cívico Deportivo del 20 de noviembre, posteriormente se realiza la tradicional comida con los atletas oaxaqueños.

