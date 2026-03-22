Inestabilidad atmosférica provocará lluvias y rachas de viento en diversas regiones (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de marzo. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se prevé un incremento de nublados durante la tarde y las primeras horas de la noche, lo que favorecerá la presencia de lluvias con chubascos aislados en distintas regiones del estado.

Asimismo, se podrían presentar tormentas aisladas acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, principalmente en zonas montañosas.

Estas condiciones son ocasionadas por una vaguada en niveles altos sobre el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y Golfo de México.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se mantendrá un ambiente caluroso en las temperaturas máximas, con mayor intensidad en la Costa, la Sierra Sur y el Istmo. En tanto, las temperaturas mínimas presentarán pocos cambios, prevaleciendo un ambiente frío durante la madrugada en zonas serranas.

Los vientos serán de componente este y sureste, con presencia de algunas tolvaneras durante la tarde.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

• Valles Centrales: mínima de 14 y máxima de 32 grados.

• Istmo de Tehuantepec: mínima de 22 y máxima de 34 grados.

• Cuenca del Papaloapan: mínima de 16 y máxima de 29 grados.

• Costa: mínima de 22 y máxima de 35 grados.

• Mixteca: mínima de 13 y máxima de 32 grados.

• Sierra de Flores Magón: mínima de 15 y máxima de 33 grados.

• Sierra de Juárez: mínima de 9 y máxima de 25 grados.

• Sierra Sur: mínima de 12 y máxima de 29 grados.

Se exhorta a la población a atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir