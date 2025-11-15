Inaugura Salomón Jara Etapa Estatal de la Liga Telmex-Telcel de básquetbol 2025 (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de noviembre. Con la participación de más de 200 equipos de niñas, niños y jóvenes de toda la entidad, este sábado inició la Etapa Estatal de la Liga Telmex- Telcel de básquetbol 2025 en la capital oaxaqueña.

Al realizar la declaratoria inaugural en el gimnasio de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), el Gobernador Salomón Jara Cruz reconoció el esfuerzo, compromiso, disciplina y pasión de las y los deportistas, entrenadores, cuerpo técnico y sus familias; quienes durante tres días, se disputarán un lugar para representar al estado en la final nacional del torneo.

“El básquetbol como todo deporte, no solo se juega en la cancha, sino también en el corazón y en el espíritu de cada joven que encuentra en la práctica deportiva una oportunidad para crecer, convivir y transformar su entorno personal y social”, dijo.

De esta manera, el Mandatario estatal celebró la realización de esta justa deportiva que implica disciplina y fortalece el espíritu colectivo en quienes la practican, contribuyendo a la reconstrucción del tejido social, con valores.

“Este torneo que impulsa la Fundación Telmex – Telcel, en coordinación con el Instituto del Deporte –Indeporte-, es una muestra de que cuando se unen las voluntades del gobierno, instituciones y la sociedad civil; florece lo mejor de nuestra juventud”, afirmó, al tiempo de desear el mayor de los éxitos a cada equipo en esta justa enmarcada en la convivencia, respeto y fraternidad deportiva.

En su oportunidad, el director general nacional de la Liga Telmex- Telcel de Básquetbol, Roberto González Narozny reconoció al Gobernador Salomón Jara su impulso a la masificación de la práctica deportiva que permite hacer del estado uno más justo, saludable y solidario.

“Estamos aquí para celebrar a niñas y niños que juegan limpio, con disciplina y trabajo en equipo, como una forma de vida. Sumemos esfuerzos desde cada cancha aquí en Oaxaca”, expresó.

El director general del Indeporte, Arturo de Jesús Chávez Ramírez, señaló que en esta Liga Telmex- Telcel participan niñas, niños y jóvenes, de 10 a 17 años, en las ramas varonil y femenil, con la ilusión de vivir una experiencia que les permita mostrar su talento, habilidades y emociones a través del deporte.

“Desde el Indeporte reafirmamos nuestro compromiso de seguir creando oportunidades para que la niñez y juventud oaxaqueña encuentren en el deporte un camino de vida, una escuela de valores y un motivo de superación”, aseveró.

El torneo se realizará durante este sábado y domingo en 14 sedes; y las finales se celebrarán el lunes en el Complejo Deportivo “Hermanos Flores Magón”

