Frente frío provoca fin de semana helado (12:14 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de noviembre. Este viernes, el frente frío 14 se aproxima al noroeste de México y marcará el inicio de un fin de semana con vientos fuertes, descenso de temperatura y lluvias en varios estados. Además, el frente frío 15 podría llegar la noche del lunes, reforzando el ambiente invernal en la región.

El frente frío 14 comenzará a afectar durante la noche al noroeste del país. En interacción con una circulación ciclónica y las corrientes en chorro polar y subtropical, provocará rachas de 40 a 60 km/h, ambiente más frío y lluvias fuertes en Baja California, además de chubascos en Sonora.

También se prevén lluvias intensas en el sur de Quintana Roo, fuertes en Campeche y chubascos en Yucatán, debido a un canal de baja presión que mantiene condiciones inestables en la península.

Un fin de semana de contrastes

Para el sábado, el sistema ingresará de lleno al noroeste. Se esperan rachas de 60 a 70 km/h, lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California y Sonora, así como oleaje elevado en la costa del Pacífico norte.

En contraste, estados del occidente y sur del país registrarán lluvias dispersas por humedad proveniente del Pacífico y el Golfo de México.

Mientras que el domingo, el frente frío 14 avanzará lentamente y se asociará con una vaguada, manteniendo descenso de temperatura, lluvias y vientos fuertes en el noroeste. No se descarta aguanieve o lluvia engelante en zonas altas de Baja California y Sonora.

Lunes: se aproxima el frente frío 15

La noche del lunes, un nuevo sistema —el frente frío 15— se acercará al noroeste de México. Este nuevo frente podría traer rachas de hasta 60 km/h, lluvias, chubascos y un nuevo descenso de temperatura, con posible caída de nieve o aguanieve en montañas de Baja California y Sonora.

Protección Civil pide evitar cruzar ríos o zonas inundadas, revisar techos y coladeras y abrigarse adecuadamente ante el frío matutino y nocturno que continuará en el norte, noreste, centro y noroeste del país.

● Ante bajas temperaturas abrígate adecuadamente, especialmente durante la mañana y noche; procura cubrir cabeza, manos y rostro para evitar pérdida de calor corporal.

● Evita cambios bruscos de temperatura y procura consumir alimentos ricos en vitaminas A y C para fortalecer el sistema inmunológico.

● Utiliza de forma segura calentadores, braseros o estufas de gas o leña, manteniendo una ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

