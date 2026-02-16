Inaugura CECyTE Oaxaca periodo 2026-1; regresan a clases más de 15 mil 800 estudiantes (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de febrero. Este día fue inaugurado el periodo escolar 2026-1 en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca, donde regresaron a clases más de 15 mil 800 estudiantes en los 106 centros educativos con los que cuenta la institución de educación media superior.

Al respecto, Blanca Martínez, directora general del Colegio, les dio la bienvenida a las y los jóvenes, al momento de recordarles que las aulas son espacios llenos de posibilidades, donde se pueden escribir historias de éxito, amistad y superación.

“Para ustedes jóvenes, quiero decirles que este es su momento. No tengan miedo de hacer preguntas, de cometer errores y aprender de ellos. El esfuerzo de hoy se convierte en el éxito de mañana, así que crean en su potencial, mantengan la constancia y no teman a los desafíos, porque cada uno es una puerta hacia el conocimiento y el logro. Aunque también, recuerden que el aprendizaje no es sólo adquirir conocimientos, sino también crecer como personas, desarrollar valores como el respeto, la responsabilidad, la tolerancia y la empatía”, recalcó.

Asimismo, hizo un reconocimiento a las y los maestros, así como personal administrativo, y les agradeció su dedicación y esfuerzo. “Ustedes son los guías que inspiran y motivan a nuestros estudiantes a alcanzar su máximo potencial. Este año, más que nunca, su rol es fundamental para continuar brindando una educación de calidad, una educación que transforma, que fomente el pensamiento crítico y el amor por el conocimiento, tal como nos lo encomendó el Gobernador, el ingeniero Salomón Jara Cruz”, remarcó.

Finalmente, hizo un llamado a las madres, padres de familia y tutores, “para que juntas y juntos, como comunidad, hagamos de este año sea un éxito para todos. Les invito a participar activamente en la educación de sus hijas e hijos, y trabajar de la mano con nosotros para ser parte de este proceso de crecimiento”, concluyó.

