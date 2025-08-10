Impulsan limpieza y seguridad en San Martín Mexicapam con Tequio Vecinal (11:45 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de agosto. Con energía y compromiso, habitantes del Fraccionamiento La Fundición de la agencia municipal de San Martín Mexicapam se sumaron al Tequio Vecinal, una acción impulsada por el presidente municipal Ray Chagoya para avanzar hacia una ciudad más limpia y segura.

Desde las 7:00 horas, vecinas y vecinos acudieron con herramientas como escobas, palas y guantes para realizar labores de limpieza, recolección de basura y deshierbe en diversos puntos de la zona.

Estas actividades forman parte de un eje central de la actual administración municipal, que ha hecho del trabajo comunitario una estrategia permanente para el rescate de espacios públicos y la mejora de los entornos urbanos, una práctica que gobiernos anteriores no realizaban de manera constante.

Con la participación decidida de la ciudadanía, el Tequio Vecinal reafirma el compromiso de esta administración por fortalecer el tejido social y garantizar que Oaxaca de Juárez sea un lugar más ordenado, limpio y seguro para todas y todos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir