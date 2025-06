Ilegales que conduzcan ebrios serán deportados (18:43 h)

Estados Unidos, 26 de junio. La Cámara de Representantes de EE. UU. aprueba un proyecto de ley que garantiza que los inmigrantes ilegales que conducen ebrios sean deportados, por 246 votos a 160.

Los 160 votos fueron demócratas.

Un bill para deportar a los inmigrantes ilegales condenados por conducir bajo los efectos del alcohol consiguió el jueves el apoyo de 37 demócratas de la Cámara de Representantes.

El bill fue presentado por el representante conservador Barry Moore, republicano de Alabama, y fue aprobado por 246 votos a favor y 160 en contra.

Ningún republicano votó en contra de la bill, a la que se opusieron 160 demócratas.

Democrats who voted for the legislation include Rep. Jim Himes, D-Conn., the top Democrat on the House Permanent Select Committee on Intelligence, as well as moderate Reps. Tom Suozzi, demócrata de Nueva York, Jared Golden, demócrata de Maine, Laura Gillen, demócrata de Nueva York, Don Davis, demócrata de Carolina del Norte, y Marie Gluesenkamp Perez, demócrata de Washington, entre otros.

“La votación de hoy en la Cámara envía un mensaje claro: si eres un huésped en este país e infringes nuestras leyes y pones en peligro vidas estadounidenses conduciendo bajo los efectos del alcohol, habrá consecuencias”, dijo Moore.

El bill ley lleva el nombre de Jeremy y Angel Seay, una pareja de la propia comunidad de Moore que murió atropellada por un inmigrante ilegal que conducía ebrio, según Moore.

También lleva el nombre del agente de policía de Arizona Brandon Mendoza, asesinado por un inmigrante ilegal que conducía bajo los efectos del alcohol.

El diputado Barry Moore presentó el bill en la Cámara de Representantes

Los demócratas que se opusieron al bill ley argumentaron que era un intento de alarmismo.

“Participé en las audiencias judiciales que condujeron al envío de este bill al pleno, y revisé detenidamente el informe de la mayoría. No hay absolutamente ninguna prueba en esa audiencia o informe que demuestre una conexión causal entre la situación de inmigración y la conducción bajo los efectos del alcohol”, dijo la diputada Mary Gay Scanlon, demócrata de Pensilvania, cuando el Comité de Normas de la Cámara debatió el bill ley a principios de esta semana.

“Y lo más notable es que, a pesar de toda esta palabrería, esta legislación no emprende ninguna acción significativa real para reparar nuestro sistema de inmigración roto”.

El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, votó en contra de la bill.

Pero Moore se declaró “asombrado” de que 160 demócratas votaran en contra del bill.

“Sólo demuestra que si se trata de cualquier cosa relativa a responsabilizar a los inmigrantes ilegales, aunque sea matando a nuestra propia gente en casos de conducción bajo los efectos del alcohol, están en contra de cualquier tipo de reformas en materia de inmigración”, dijo Moore.

Los principales dirigentes demócratas de la Cámara de Representantes se encuentran entre los 160 que votaron en contra del bill, incluido el líder de la minoría en la Cámara, el demócrata por Nueva York Hakeem Jeffries.

La legislación tendría que ser aprobada por el Senado y luego promulgada por el presidente Donald Trump para entrar en vigor.

