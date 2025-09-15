Identifican auto donde viajaba la mujer que dio a luz en la calle a bebé que después abandonó en la GAM (21:00 h)

Ciudad de México, 14 de septiembre. Hace unos días te compartimos información sobre otro caso de abandono de bebés en la Ciudad de México, el tercero en poco menos de un mes. De esos tres casos, una de las menores abandonadas no sobrevivió, la que fue encontrada en los baños del Metro UAM-I, al interior de los botes de basura que limpiaba una trabajadora de intendencia. La semana anterior, se hizo viral un caso de abandono al ser un ciclista quien encontrara a una bebé en las calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Apenas unas horas después se reveló un video en donde se veía a la madre de la bebé, bajar de un auto para dar a luz en plena calzada de los Misterios, de la GAM y unos minutos más tarde, subir al vehículo para desaparecer y dejar a esta pequeña a su suerte.

Se ha dado a conocer recientemente que el auto en el que viajaba la madre de esta bebé fue identificado y que las autoridades correspondientes mantienen la búsqueda para ponerlos a disposición de las instancias correspondientes y paguen por este delito de abandono en la CDMX.

Identifican el auto en el que viajaba la mujer que abandona a bebé en la GAM

La mujer, quien todavía no ha sido identificada, estaba acompañada por otra persona que iba fungiendo como piloto de un automóvil gris, del que descendió en medio de la noche para dar a luz. En un video que se compartió en redes sociales, se ve cómo la mujer vestida completamente de negro, bajó de un automóvil gris para dar a luz. En las imágenes se alcanza a observar a alguien que le alcanza pañuelos desechables para limpiar placenta y sangre.

Dos minutos después, se ve cómo la mujer sube su ropa a su lugar, la acomoda y de nueva cuenta aborda el vehículo en el que llegó a calzada de los Misterios, para huir del lugar y dejar a la bebé, quien fue localizada posteriormente por un ciclista, dando aviso a las autoridades correspondientes.

Recientemente se dio a conocer que quienes viajaron en el vehículo se marcharon en dirección al Estado de México y que acostumbra moverse por inmediaciones de la alcaldía Cuajimalpa. El vehículo tiene matrícula NXH303A y es un Susuki Swift.

¿Qué ha pasado con la bebé?

El último reporte que se dio por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS Bienestar), el pasado 8 de septiembre a las 19:20 horas, indicó que el estado de salud de la bebé abandonada en vía pública en Ciudad de México, en la alcaldía GAM, se encontraba recibiendo atención médica especializada en el Hospital Pediátrico La Villa.

Informaron, además, que permanece con ventilación mecánica asistida, tratamiento y vigilancia permanente y que debido a sus condiciones de salud, se reporta grave, con pronóstico reservado.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir