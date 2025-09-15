Asesinan a Carolina Plascencia, presidenta interina de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (20:00 h)

El ataque ocurrió el viernes por la tarde, alrededor de las 15:30 horas, en la carretera Cuautla–Ex Hacienda El Hospital, a la altura del crucero de Puxtla. Carolina viajaba a bordo de un Volkswagen Polo blanco con placas de Morelos cuando fue emboscada por dos sujetos en motocicleta y un vehículo desde donde le dispararon en repetidas ocasiones. Los proyectiles alcanzaron el auto y los vecinos alertaron a las autoridades. Al arribar, los servicios de emergencia confirmaron que la víctima ya había fallecido.
