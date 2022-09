Ian se convierte en huracán de categoría 1 al acercarse a Cuba; ¿afectará México? (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de septiembre. Con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, esta madrugada, Ian se convirtió en huracán categoría 1, mientras se espera que en el transcurso del día continúe su rápido fortalecimiento.

Y es que en tanto se pronostica que siga su trayectoria entre Cuba y México, hacia la península de Florida, en Estados Unidos, se espera que las afectaciones, aunque leves, se sientan en nuestro país, mientras hace unos días otra tormenta provocó afectaciones en Canadá.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales, alrededor de las 5:00 horas de este lunes el huracán Ian se ubicaba a 590 kilómetros al este de Punta Herrero, Quintana Roo, y 150 kilómetros al sudeste de la isla Gran Caimán, con vientos sostenidos de hasta 120 km/h, así como una intensificación continua en el Caribe, sumándose al huracán Kay.

Ante ello, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mexicana alertó en sus redes sociales sobre la aproximación del huracán y activó la Alerta Azul con un peligro estimado como Muy Bajo, que se limitará al norte, centro y sur de Quintana Roo, así como al noreste y este de Yucatán.

De igual forma, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) estimó que la aproximación del huracán originará flujo de aire húmedo del mar Caribe a las costas de la Península de Yucatán, lo que provocará lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo y Yucatán, así como puntuales fuertes en Campeche.

Además, en las costas de la península mexicana se esperan rachas de viento de entre 60 y 70 kilómetros por hora, así como oleaje de 2 a 3 metros de altura, que se sumarán a otros fenómenos meteorológicos que también afectarán el norte y sureste del país.

El huracán Ian avanzaba este lunes al suroeste de Cuba donde podría impactar desde la medianoche y madrugada del martes como un ciclón de gran poder destructivo, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Here are the 11am EDT Monday 26 September Key Messages for Hurricane #Ian.

Latest Advisory: https://t.co/tnOTyfOjMY pic.twitter.com/3yeYqkQCxe

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 26, 2022