Huérfano el fracaso en crimen y migración: Víctor Sánchez Baños (14:00 h)

Ciudad de México, 6 de octubre. Poder y Dinero

* Todos critican; nadie se responsabiliza

* Drogas e inseguridad, debilidades de AMLO

* Tensa la relación con EU por narcotráfico

* Mueren miles en ambos lados de la Frontera

* Elecciones de EUU, México será Pushing Bag

* Migración, urge cumbre continental

El éxito no se logra sólo con cualidades especiales. Es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización.

J.P. Sergent

La reunión de alto nivel entre México y Estados Unidos de ayer jueves, se convirtió en un acto de proselitismo político, en forma indirecta, de ambas naciones. Por un lado López Obrador pretende eliminar la idea que México mantiene una política laxa y débil en contra del crimen organizado; mientras Estados Unidos no se responsabiliza de lo que ocurre fuera de sus fronteras y culpa a México, como se destaca en medios de aquel país.

Ayer, ante el presidente López Obrador, los altos funcionarios del gobierno de Biden, reconocieron los esfuerzos del gobierno de López Obrador para extraditar a miembros de los cárteles en México, como el caso de Ovidio Guzmán, mismo que calificó Anthony Lincoln, el secretario de Estado, como un “símbolo poderoso”.

Sin embargo, en los hechos, hblan por sí solos. Destaca que Estados Unidos dejó de participar con México en la lucha contra el narco. Por décadas, trató como gato del sur a nuestros gobiernos, hasta que nos negamos a recibir el dinero que era una miseria. En cambio, siguen exigiendo al país mayor esfuerzo, lo que significa más muertos y sacrificios económicos.

El dinero venía a través del llamado Plan Mérida, que con el tiempo materialmente desapareció. Esto porque el Congreso de Estados Unidos veía que los esfuerzos de nuestro país no eran suficientes. Enviaban helicópteros e incluso armamento sofisticado, para militares y policías mexicanos contuvieran el trassiego de estupefacientes.

Paso del tiempo y la redes del comercio de drogas crecieron, pese a todo, de la mano de la corrupción. Al mismo tiempo se fortalecieron ya que están en su zona de confort muchos líderes de Estado y Gobierno en la región, que sólo estiran la mano de cientos de millones de dólares les llegan sin mayor esfuerzo, pero con el sacrificio de millones de familias que envian su dinero a sus familiares.

Además, en estos tiempos vemos que monedas como el peso colombiano, el peso argentino y el mexicano tienen una enorme fortaleza debido por la gran cantidad de dólares que migran de Estados Unidos a esas naciones.

Lo justifican oficialmente, como en la entrada de remesas provenientes del trabajo de miles de mexicanos, colombianos, argentinos y de otras nacionalidades, que envían a sus familiares. Pero, son cifras sospechosas, ya qué en caso de ser auténticas, miles de comunidades crecerían en base al bienestar de ese dinero, pero no ocurre. La realidad, es otra. La miseria siguen esas regiones.

La reunioones bilaterales son urgentes y fundamentales para llegar a acuerdos. Pero la responsabilidad no sólo debe ser de México. Debe ser compartida.

El tema del fentanilo es muy grave. Yo no entiendo a quien se le ocurrió la idea de vender una droga, altamente adictiva, mata a los clientes. Tal parece un macabro complot para acabar con adictos y dañar a los jóvenes en el planeta. El fentanilo es una droga, muy peligrosa, porque es incolora, inolora e insabora. Pero, lo más grave, es que es mortal.

Jóvenes y hasta niños de ambas partes de la frontera, así como en otras partes del mundo, están en peligro y debe buscarse la manera de protegerlos desde las altas esferas gubernamentales.

PODEROSOS CABALLEROS… MIGRACIÓN: Otro grave problema bilateral es la migración. Biden y López Obrador lidian con la crisis humanitaria que viven cientos de miles de seres humanos entre las dos fronteras. Todo se inició con las declaraciones del presidente de Estados Unidos en el sentido que abriría las puertas de la frontera para que llegaran los migrantes. Que eran “bienvenidos”. No fue cierto; fue una promesa de campaña. Se abrió una ventaja de esperanza de quienes huyen de sus países de origen agobiados por la inseguridad, persecución, crimen, hambre y miseria en todos los sentidos. Ambas naciones necesitan aplicar un modelo eficaz para no convertir a México en el tercer país seguro. Nosotros ni tenemos de infraestructura, ni la capacidad para ello. También debe llamarse a todos los líderes de esas naciones que exportan seres humanos pa resolverlo multilateralmente. Es un acto de humanidad, que debe estar alejado de la demagogia y la extorsión social. Presidentes y jefes de Estado en América, el Caribe incluso de Asia, deben responsabilizarse. No hacerlo es un crimen de lesa humanidad.

RSE Y ASG… AEROMEXICO: El compromiso de Aeroméxico, que preside Andrés Conessa, con la sustentabilidad, Vuela Verde, se extiende con el patrocinio del Torneo de Golf, realizado en Punta Mita, Nayarit, que tiene como objetivo recaudar fondos para la Fundación Lorena Ochoa, cuya misión es proporcionar educación de calidad en primaria y secundaria a niños de escasos recursos.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir