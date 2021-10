Huaxyacalli: Grupo Folclórico Preparatoriano: El origen (15:00 h)

Gerardo Felipe Castellanos Bolaños.

Oaxaca de Juárez, 9 de octubre. El recuerdo es un camino conocido que algunas veces volvemos a andar y esta es la crónica de cómo se desarrolló la idea, la disciplina, el trabajo, la amistad y el amor por las danzas tradicionales de Oaxaca en los alumnos de la Escuela Preparatoria de la Universidad “Benito Juárez” de Oaxaca, UBJO., canta sus éxitos, cuenta su vida y sus anécdotas estudiantiles y es un canto a los oaxaqueños ausentes y presentes.

Son hechos vistos por los protagonista y por los espectadores desde diferentes ángulos, por lo tanto son diferentes versiones presentadas en un solo testimonio, el de todos y el de ninguno.

Para poder contarles lo que vi y lo que me contaron de manera objetiva, imparcial y verídica debo remontarme a 1961.

La Universidad, en ese tiempo estaba integrada por: la Escuela Preparatoria, Escuela de Medicina y Enfermería y Obstetricia, Escuela de Farmacia, Escuela de Jurisprudencia, Escuela de Comercio y Administración, Escuela de Bellas Artes, Escuela de Arquitectura.

En una visita de estudios, a principios de 1961, vinieron estudiantes de la Preparatoria del Colegio Cristóbal Colón de Veracruz y al terminar su visita, en reciprocidad a las atenciones que recibieron nos invitaron a visitarlos.

Yolanda Lira López Secretaria de Acción Cultural de la Sociedad de Estudiantes y la doctora María Dolores Gama Casas invitaron a los preparatorianos a formar parte del grupo folclórico que se iba a crear para ese viaje a Veracruz.

En ese mismo año, el 28, 29 y 20 de junio vinieron estudiantes de la Universidad de Tamagawa, Gakuen, Tokio, Japón y se les alojó en casas de estudiantes de la prepa; también invitaron a visitar Japón a los estudiantes de la prepa pero los que alojaron a los japoneses decidieron crear un grupo folclórico para ser ellos los que fueran, sin embargo el doctor Pérez Guerrero dijo que ya había uno y que se unieran y así lo hicieron; también dijo que deberían de trabajar mucho para ese viaje porque era muy caro.

Fundadores

Yolanda Lira López, María Dolores Gama Casas, Dora Cecilia Aceves Martínez, María Antonieta Molina Castellanos, Elisa Sánchez Ramírez, Graciela Aragón Díaz, Marisela García Caballero, María Luisa Marín Mata¸ María Teresa Chagoya Méndez, Judith Yolanda Chagoya Méndez, Susana Pérez Guerrero, Minerva Gómez Piñón, Celerina Juárez, Flor de María Díaz Castillo, Rosalinda Díaz Castillo, Soledad Monzoy Vázquez, Teresa Méndez, Yolanda Cruz Alcázar, Soledad Maldonado, Magdalena Cortina Ruíz, Guadalupe Atala Adam,

Jorge Pérez Guerrero, Enrique Audiffred Bustamante, Jaime Jarquín Magno, Gustavo Salinas Ziga, Víctor Vázquez Labastida, Roberto Reyes González, Inocencio López, Antonio Díaz Ruíz, Rafael Morales Martínez, Antonio Díaz Ruíz, Willebaldo Heredia Pérez, Gustavo Pérez Jiménez, Obed González Bolaños, Manuel de Jesús Hernández Quiroz, Baldomero López Ruíz, José Avendaño Vázquez¸ Manuel Bolaños Rodríguez, Herminio Acevedo Leyva, José torrentera, Mateo Pérez Pujol, Israel Vargas Varela, Raymundo Villalobos Mariscal.

Su fundación tuvo la particularidad que se hizo a nivel estudiantil con el apoyo del director de la Escuela Preparatoria Dr. Jorge Pérez Guerrero quien, además promovió conferencias y la creación de la Orquesta de la Preparatoria.

La primera presentación del grupo fue a las 21 horas del 30 de agosto, en la Escuela de Bellas Artes de la propia Universidad al finalizar el primer día del Décimo Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana que se celebró del 30 de agosto al 1º. de septiembre de 1961; para esto ya se había trabajado para ir a Jalapa, Ver. a la preparatoria de la universidad ya no al Colegio Cristóbal Colón por ser un colegio particular

Para obtener fondos se puso un Cotonpinto en la Alameda y cada quien se hizo o adquirió un traje para los bailes que iba a interpretar; para aprenderlos fue muy importante la labor de Enrique Audiffred Bustamante y su mamá doña María Luisa Bustamante Vda. de Audiffred quienes generosamente prestaron trajes y complementos, además de la asesoría que para su uso.

Mi reconocimiento a Enrique Audiffred Bustamante al que reconocen los propios fundadores como el principal fundador del grupo; previamente había intervenido para fundar la danza de la pluma y fue el enlace para que otras personas como Doña Mary Toledo y María Luisa Marín Mata nos ayudaran con lo relacionado a la región del Istmo; en la casa de María Luisa se ensayaron los bailes; Gustavo Salinas Ziga trabajo en las chilenas de Pochutla y el trabajo se vio en esa primera presentación.

Don Zeferino González Diego fue quien ayudó para formar los cuadros de Betaza y Yalalag nos ayudó a conseguir el vestuario que cada uno de los integrantes compro. El Sr. Cipriano Villa fue quien puso el Jarabe Mixteco y de allí salió la mejor pareja para bailarlo Mateo Pérez Pojol y Elisa Sánchez Ramírez, en Ejutla Manuel Bolaños hizo la mejor interpretación de los cantos del Jarabe Chenteño; me comento que lo hizo imitando al cantante de Ejutla, “a mí no me gustó pero a la gente si”.

El viaje a Jalapa fue en tren vía Puebla, los estudiantes anfitriones dieron alojamiento en esa ciudad. Las integrantes fueron acompañada de sus madres para ayudar a los cambios de vestuario porque cada uno bailaba dos o tres bailes y había que correr; también cuidaban el vestuario y su presencia era necesaria para que los padres les permitieran viajar.

De regreso a Oaxaca se empezaron a hacer presentaciones en la Biblioteca del Estado para recaudar fondos para el vestuario; se dijo en un principio que iba a ser para los integrantes de grupo y mientras el Dr. Pérez Guerrero estuvo se respetaron los acuerdos.

El Grupo fue creciendo en fama que muchos estudiantes ingresaron y los que terminaron la Preparatoria ya siendo Bachilleres en Ciencias se fueron a estudiar sus carreras profesionales a las otras escuelas de la Universidad o a México y el grupo creció en integrantes y en fama.