Hoy realizan primer Café Climático NCD en Huajuapan (13:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 14 de octubre. Por primera ocasión, se realizará Café Climático por las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NCD) por sus siglas en inglés, en donde diversos representantes de los sectores involucrados, hablarán sobre las acciones que realizan y faltan para actuar por el clima.

En la actividad participarán integrantes de Limpiando-Ando, Preparatoria número 3 de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Ateneo Nacional de la juventud, Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) Huajuapan, Consejo Ciudadano Animalista de Huajuapan y Café Las Palomas.

Vincent Portillo Martínez, integrante de Limpiando-Ando, indicó que el Café Climático se realiza hoy 14 de octubre, a las 6 de la tarde, en la cafetería Las Palomas, establecimiento ubicado en la calle Reforma, número 20, de la colonia Centro de Huajuapan.

“El objetivo de Café Climático en Huajuapan de León, es crear un espacio para conversar y reflexionar, además de actuar por el clima. Este evento busca dar el primer paso por el ambiente, invitando a la comunidad a tomar un café, mientras se discuten estos temas cruciales. Está impulsado por las visiones de las juventudes en el contexto de las NCD, que son las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional”, recalcó.

Aseguró que hablarán de las acciones en las que están trabajando a nivel local en Huajuapan, las que faltan, qué otras pueden hacer y cuáles tienen que exigir.

Portillo Martínez refirió que los asistentes también podrán compartir sus experiencias sobre la implementación de las actividades que realizan con sus demás compañeros contra el cambio climático.

“Me interesa porque quiere fomentar que, a partir de nosotros, las demás personas puedan tomar la iniciativa de hacer conciencia sobre la separación de la basura en nuestro municipio. Yo invito a los demás jóvenes de cualquier institución que estén interesados y que sigan esta causa de separación de basura, ya sea en su casa o colonia, y vean el impacto que nuestra sociedad causa a México y especialmente a Huajuapan”, expresó.

La actividad de Café Climático por NCD, está respaldada por organizaciones nacionales e internacionales, como Reacciona, red de acción climática A.C., Oxfam México, Sociedad de Energía y Medio Ambiente UNAM, entre otras.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir