Comienza Sección XXII a retirar bloqueos (13:25 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de octubre. Luego de varias horas de mantener bloqueos, maestros de la Sección XXII del Nivel de Educación Indígena retiran bloqueos del crucero de 5 Señores y el Periférico.

Los mentores marcharon hacia la Libélula y tomaron la la calle de Morelos hacia el centro de la ciudad para concentrarse en su plantón en el zócalo capitalino.

