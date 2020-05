Home Office, la evolución del actual modelo del sistema laboral. Cómo prepararse (12:15 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de mayo. Desde hace varios años se ha venido evaluando opciones ante la creciente insatisfacción de la masa laboral en relación al cumplimiento estricto de horarios y la inflexibilidad de que sea el trabajador el que organice su trabajo. En los últimos años, el trabajo en casa ha dado grandes pasos como una alternativa y la tendencia en el futuro próximo es que va a terminar de consolidarse como la solución idónea ante la actual problemática laboral.

Estos próximos cambios laborales no solo impacta en las organizaciones ya que muchas personas aún no están preparadas ante este reto. Mudar los escritorios para oficina a los hogares no solo consiste en mover o instalar mobiliarios, sino que también implica crear una especie de cultura organizacional en el hogar. Es por ello que a continuación te indicaremos cómo prepararte ante este nuevo reto laboral que se nos viene encima.

Algunos puntos claves para que el trabajo en casa sea exitoso

Además de disponer de un mobiliario idóneo que nos haga sentir como si estuviésemos en una oficina como por ejemplo: un escritorio para Computadora Kansas II Peral o un escritorio Bilbao negro, hay que adoptar ciertas medidas que nos ayudará a tener éxito. Entre estas medidas podemos citar:

Debes tomarte el trabajo en casa como una actividad laboral seria. El hecho de que puedas vestirte como quieras y tener a tu mascota al lado, no implica que esta nueva modalidad de trabajo sea menos seria.

Trata de disponer de un espacio dedicado al trabajo. Realizar actividades laborales como por ejemplo: en la cocina, en la sala o en el dormitorio no es lo más recomendable pues además de las posibles interrupciones, el mismo entorno tiende a distraer a la persona.

Usa la nube como un método para almacenar los trabajos. Esto te permitirá continuar un trabajo en cualquier dispositivo y en cualquier sitio donde te encuentres.

Establece un horario idóneo para trabajar. El hecho de que no tengas un horario impuesto para laborar no significa que tengas que perder la disciplina.

Evita el sedentarismo. El hecho de vayas a trabajar en casa no significa que “tengas que echar raíces.” Tómate tus tiempos libres tras un cierto período laboral: párate, camina, ve al supermercado, haz ejercicios…!

Mitiga en lo posible el uso de las redes sociales. Seguramente muchas personas al estar trabajando desde sus casas estarán tentados a ver que publicaron en los timelines de sus perfiles sociales. Para ello puedes establecerte un horario.

Dispón de un teléfono y/o un correo electrónico únicamente para el trabajo. No es recomendable usar por ejemplo el mismo email personal para actividades laborales.

Trata de establecer un mayor contacto y acercamiento con personas que ya tengan cierto tiempo realizando trabajos en casa. En muchas ocasiones estas personas con experiencia son un punto de apoyo fundamental para aquellas personas que están empezando esta nueva modalidad laboral.

Ventajas para las organizaciones al adoptar el trabajo en casa

Son muchas las ventajas y beneficios que obtienen las organizaciones al adoptar esta nueva modalidad laboral. Entre algunas de sus ventajas tenemos:

Se elimina la limitante geográfica ya que se puede contar fácilmente con talentos de otros países lejanos.

Hay un ahorro sustancial en cuanto a gastos por pagos de servicios básicos e infraestructura

Se maximiza la posibilidad de ofrecer mayores incentivos económicos y fidelización de la marca por parte del trabajador.

