Hombres duermen a mujeres para robarles y abusar de ellas en CDMX (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de marzo. La policía capitalina ha alertado sobre casos donde hombres duermen para robar y abusar de mujeres tras darles bebidas adulteradas en la Ciudad de México.

Una de las víctimas identificada como Delia, narró su terrible experiencia con uno de estos hombres, a quien conoció por redes sociales.

“Conocí a una persona por Facebook, estuvimos interactuando un cierto tiempo y me invitó a salir. En la última cerveza que me tomé con él me empecé a sentir con un buen de sueño, la verdad ya no recuerdo, me quedé dormida en su carro, cuando desperté al otro día me dolía la cabeza y estaba desnuda”, narró Delia.

Asimismo, la mujer señaló que tras lo ocurrido intentó contactar nuevamente al sujeto, pero este la bloqueó de las redes sociales.

“De hecho la quise volver a contactar por Facebook y me bloqueó, no volví a saber más de esta persona”, comentó.

Además, Delia confesó que por pena no le contó a nadie ni denunció lo que le hizo el hombre que le robó todas sus pertenencias.

“Por pena, ahora sí que está el ‘qué dirá la familia”, dijo.

Según fuentes de la Fiscalía para la Atención para Delitos Sexuales, este tipo de delitos en el que las víctimas son narcotizadas durante citas para abusar de ellas se denuncia poco, pues en el último año y medio se han registrado solamente cinco denuncias.

“Han llegado personas, mujeres que han sido intoxicadas en reuniones de amigos, es muy fuerte ser violada sin que te des cuenta”, señaló Laura Martínez, directora de ADIVAC.

¿QUÉ PERFIL TIENEN SUS VÍCTIMAS?

Al parecer, sus víctimas son mujeres de 16 a 39 años, algunas son estudiantes, empleadas o hasta profesionistas y por lo regular los agresores disuelven algún tipo de sustancia en la bebida cuando la víctima está distraída.

Información de Arturo Sierra/Vía:www.24-horas.mx

