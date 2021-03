Espera la Mixteca aumento de contagios por COVID-19 en Semana Santa (17:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 5 de marzo. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 05 en la Mixteca, Hugo Luis Llaguno, advirtió que se esperan aumento de contagios por COVID-19 para después de Semana Santa, ya que la gente se ha relajado y no respeta las medidas sanitarias.

Indicó que se está invitando a la población a no hacer fiestas durante la temporada, además de que se guarde la sana distancia.

“La verdad que, si las personas no obedecen este llamado, si esperamos que haya un rebote, ya que yo veo que a veces fracasamos, pues no se entiende que no debe de haber tumultos de personas”, recalcó.

Reveló que se ha platicado con la iglesia para que las celebraciones eucarísticas de Semana Santa sean de manera virtual, para evitar la propagación de la enfermedad respiratoria.

Señaló que se espera un comportamiento adecuado de las personas durante estas actividades religiosas, y esto ayudará a que no se presenten más casos de Covid-19.

De acuerdo con información que publicó la Diócesis de Huajuapan, las actividades más importantes de Semana Santa serán transmitidas a través de su red social.

En la Catedral de Huajuapan se han realizado celebraciones eucarísticas, con un grupo reducido de creyentes, quienes antes de ingresar son sanitizados, durante su estancia se les invita a tomar la sana distancia, usar gel antibacterial y el cubrebocas de forma correcta.

