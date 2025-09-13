Hombre finge la muerte de su hija para pedir dinero durante explosión en Iztapalapa (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de septiembre. Tras la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, la solidaridad de la ciudadanía se hizo presente en los hospitales que atendieron a las víctimas. Sin embargo, un hombre quiso aprovecharse del dolor ajeno para obtener dinero.

El sujeto se presentó en el Hospital Magdalena de las Salinas y aseguró que su hija había muerto en el accidente, pidiendo a quienes se encontraban en las instalaciones apoyo económico para cubrir los gastos funerarios. Su historia conmovió a varias personas, quienes entregaron monedas y billetes creyendo en su relato.

Personal médico ya lo tenía identificado

El personal médico del hospital ya tiene identificado al hombre, pues en ocasiones anteriores ha inventado la muerte de familiares para estafar a quienes buscan ayudar. Debido a esto, las autoridades emitieron un boletín advirtiendo sobre el presunto estafador.

Al ser cuestionado por los presentes sobre más detalles del supuesto accidente, el hombre se negó a proporcionar información y dijo que las autoridades “les tenían prohibido” dar datos, lo que levantó sospechas inmediatas.

Las autoridades recuerdan que, aunque la solidaridad es fundamental, lo recomendable es canalizar la ayuda a través de medios oficiales, fundaciones o directamente en los hospitales, y no entregar dinero a desconocidos que aleguen emergencias familiares.

Se destaca que la atención médica para los afectados por la explosión en Iztapalapa es gratuita en hospitales del ISSSTE, IMSS y IMSS Bienestar, independientemente de si son derechohabientes, por lo que no es necesario aportar dinero para cubrir gastos médicos.

Los hospitales y autoridades piden a la ciudadanía mantenerse alerta y denunciar a cualquier persona que intente aprovecharse de la tragedia, para evitar fraudes que se aprovechen del dolor de familiares y víctimas del accidente.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir