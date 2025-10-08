Hermano de Octavio Romero renuncia como secretario de Finanzas del gobierno de Tabasco (22:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de octubre. Julián Romero Oropeza presentó su renuncia como titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno de Tabasco, a un año de haber asumido el cargo.

El hermano del director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, es el primer secretario del gabinete del gobernador Javier May Rodríguez en dimitir al cargo; el subsecretario de Egresos, Adrián Magaña Martínez, fue nombrado como encargado del despacho.

¿Quién es Octavio Romero Oropeza, futuro director de Infonavit?

Fue el gobernador May quien dio a conocer la renuncia en su cuenta de X, antes Twitter.

“El día de hoy acepté la renuncia por motivos personales del contador Julián Romero Oropeza, a quien agradezco su desempeño este primer año de trabajo. El subsecretario de Egresos, Adrián Magaña Martínez, fungirá como encargado de Despacho de la Secretaría. de Administración y Finanzas”, escribió.

Julián Romero inició con la nueva administración el 1 de octubre del año pasado, y por ser hermano del ex director general de Pemex se le consideraba un funcionario fuerte.

Octavio Romero y Javier May son allegados al expresidente Andrés Manuel López Obrador, y en Tabasco pertenecen a la corriente de los fundadores del movimiento, el cual mantiene diferencias con los neomorenistas, grupo representado por el senador Adán Augusto López Hernández.

