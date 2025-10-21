Héctor ‘N’ y Donovan ‘N’ esperaron a que el abogado David Cohen saliera para dispararle; así fue el ataque (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de octubre. Héctor ‘N’ y Donovan ‘N’, presuntos implicados en el asesinato de David Cohen Sacal, fueron captados por una cámara de videovigilancia en las afueras de Ciudad Judicial, esperando la salida del abogado para cometer el ataque.

Hasta el momento, Donovan ‘N’ se encuentra detenido tras presuntamente trasladar a Héctor ‘N’ al lugar de los hechos, mientras que este último fue vinculado a proceso por supuestamente dispararle al litigante.

Así fue el momento del ataque contra el abogado David Cohen en Ciudad Judicial

Según el metraje, con duración de apenas 11 segundos, se ven las inmediaciones de Ciudad Judicial, acompañada de varias personas que realizaban sus actividades cotidianas.

Entre la multitud se puede apreciar al abogado, quien se encontraba bajando las escaleras, con la cabeza agachada hacia el suelo. Del otro lado del cuadro, se pueden ver a dos personas sentadas en una jardinera.

Al reconocer el rostro del abogado, uno de los sujetos que estaba sentado se levanta y saca de las bolsas de su sudadera un arma de fuego. Posteriormente, se coloca en posición, apunta la pistola hacia Cohen y la acciona.

Luego de realizar la primera detonación, el litigante cae inmediatamente sobre el pavimento, causando asombro entre los testigos del hecho, quienes corrieron rápidamente para resguardarse de los disparos.

Asimismo, la segunda persona que estaba sentada también se levanta, saca un arma y la acciona contra el herido. Acto seguido, ambos sujetos ponen alto al fuego y emprenden el escape.

Antes de que la grabación se corte, se puede apreciar a un elemento de la Policía de Investigación (PDI) corriendo en dirección hacia uno de los presuntos atacantes, a quien logró detener tras un breve intercambio de balas.

‘El Goofy’ presuntamente planeó el ataque contra el abogado David Cohen

Luego de este incidente, se confirmó el fallecimiento de David Cohen en el hospital donde estaba siendo atendido, por lo que las autoridades vincularon a proceso a Héctor ‘N’ y arrestaron a Donovan ‘N’ por el delito de homicidio calificado.

Según las investigaciones, Héctor ‘N’ declaró que un sujeto apodado El Goofy presuntamente organizó el asesinato, prometiendo un pago de hasta 30 mil pesos.

Además, ambos individuos detallaron que se reunieron con este supuesto tercer implicado en la estación Niños Héroes del Metro, donde les dio la foto del abogado y la orden para cometer el homicidio.

Posteriormente, los dos sujetos llegaron hasta las inmediaciones de Ciudad Judicial a bordo de una bicicleta y se sentaron en las jardineras, en espera de que saliera su objetivo para concretar el delito captado en video.

Información de: Telediario /Foto: X: @c4jimenez

