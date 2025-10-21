Video: Ciclista sufre brutal accidente en plena competencia tras fallar un salto mortal (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de octubre. El ciclista español de 28 años, Adolfo Silva, sufrió un accidente en el evento de Red Bull Rampage 2025. Durante un truco de alto riesgo: un step-down double backflip; Silva perdió el control y cayó impactándose en el suelo rocoso.

Eso ocurrió durante su segundo descenso, cuando el español no pudo completar un giro correctamente, lo que provocó una caída severa.

El evento se detuvo aproximadamente media hora para permitir la atención médica. Los equipos de rescate estabilizaron a Silva en la zona y posteriormente lo trasladaron en helicóptero al hospital.

¿Cómo se encuentra Adolfo Silva?

Afortunadamente, se informó que se encontraba consciente, con comunicación familiar, y en condición estable. Sin embargo, no se han dado detalles oficiales sobre la magnitud de sus lesiones.

Es importante destacar que Silva no fue el único que sufrió un percance en esta edición del evento: otro participante, el sueco Emil Johansson, sufrió la dislocación de cadera y requerirá cirugía.a

Por el momento queda esperar un comunicado oficial del equipo médico del hospital donde está siendo atendido, esto para conocer el diagnóstico exacto y determinar el proceso de recuperación que requerirá.

Su estado de salud dependerá de las lesiones que tenga, y podrá requerir meses de descanso para volver a retomar sus actividades con normalidad.

