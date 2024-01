Hay más de 100 muertos tras 2 explosiones en un cementerio de Kerman (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de enero. Se ha informado que dos explosiones dentro de un cementerio en la ciudad de Kerman dejó más de 100 muertos, al igual que lesionados.

La mañana de este miércoles se reportó que al rededor de 103 personas murieron y más de 140 resultaron heridas a causa de dos explosiones que se registraron dentro de un cementerio en la ciudad de Kerman ubicada en Irán.

Asimismo ha trascendido que se trató de un atentado durante la conmemoración del cuarto aniversario luctuoso del teniente general llamado Qassem Soleimani.

La tragedia ocurrió mientras miles de personas se encontraban concentradas recordando al mártir de la revolución, quien falleció durante el año de 2020 en un ataque dirigido por drones estadounidenses en el aeropuerto de Bagdad.

Footage from the moment of a terrorist explosion in Kerman, #Iran. pic.twitter.com/Tr79dc7HoA

— Iran Nuances (@IranNuances) January 3, 2024