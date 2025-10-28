Hallan a dos ejecutados en Tehuantepec (08:47 h)

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oax. 28 de octubre. Maniatados y con un mensaje escrito en una cartulina, fueron encontrados la mañana de este martes los cuerpos sin vida de dos personas en el camino viejo a Rincón Moreno, perteneciente a la jurisdicción de Santo Domingo Tehuantepec.

De acuerdo con los primeros reportes, los cadáveres fueron localizados a un costado de un camino de terracería por pobladores que transitaban por la zona, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades.

Hasta el momento, las víctimas permanecen en calidad de no identificadas.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal arribaron al sitio y procedieron a acordonar el área para preservar la escena del crimen, mientras se solicitaba la presencia del personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Minutos más tarde, peritos y agentes ministeriales iniciaron las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento de los cuerpos y la recopilación de evidencias que permitan establecer las circunstancias del doble homicidio.

Según los primeros informes, ambos cuerpos presentaban señales de haber sido atados de manos y pies, además de tener a su costado una cartulina con un mensaje, cuyo contenido no fue revelado por las autoridades debido a la naturaleza de las investigaciones en curso.

Las víctimas portaban cascos de motociclistas sin embargo no fue hallado la motocicleta. Además, uno de ellos viste una playera color naranja y el otro una playera color roja.

