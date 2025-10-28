Precio del Dólar hoy martes 28 de octubre (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de octubre. Hoy martes 28 de octubre de 2025, el peso mexicano inicia su jornada en el mercado cambiario con una cotización de $18.41 pesos por dólar, según los datos oficiales proporcionados por el Banco de México (Banxico).

¿Cuál es el Precio del Dólar en México y la Frontera de Tamaulipas Hoy Martes 28 de Octubre de 2025?

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar a la venta se cotiza en los $18.68 mientras que a la compra se localiza en los $17.54, en promedio.

Por otro lado, en las casas de cambio de México y en la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $19.50 mientras que a la compra se encuentra en los $17.50 en promedio.

¿Cuál Fue la Cotización del Dólar en México y la Frontera de Tamaulipas Ayer Lunes 27 de Octubre de 2025?

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar a la venta se cotiza en los $18.69, mientras que a la compra se localiza en $17.56, en promedio.

Por otro lado, en las casas de cambio de México y la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $19.50, mientras que a la compra se encuentra en los $17.50 en promedio.

N+

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir