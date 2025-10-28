Precio del Dólar hoy martes 28 de octubre (08:45 h)

2025/10/28  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 28 de octubre. Hoy martes 28 de octubre de 2025, el peso mexicano inicia su jornada en el mercado cambiario con una cotización de $18.41 pesos por dólar, según los datos oficiales proporcionados por el Banco de México (Banxico).

¿Cuál es el Precio del Dólar en México y la Frontera de Tamaulipas Hoy Martes 28 de Octubre de 2025?

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar a la venta se cotiza en los $18.68 mientras que a la compra se localiza en los $17.54, en promedio.

Por otro lado, en las casas de cambio de México y en la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $19.50 mientras que a la compra se encuentra en los $17.50 en promedio.

¿Cuál Fue la Cotización del Dólar en México y la Frontera de Tamaulipas Ayer Lunes 27 de Octubre de 2025?

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar a la venta se cotiza en los $18.69, mientras que a la compra se localiza en $17.56, en promedio.

Por otro lado, en las casas de cambio de México y la frontera de Tamaulipas, el dólar a la venta tiene un precio de $19.50, mientras que a la compra se encuentra en los $17.50 en promedio.

N+

Mundo de Dinero Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

La entrevista de Zedillo caló en el oficialismo: Francisco Garfias (08:30 h)

 Oaxaca de Juárez, 28 de octubre. Caló hondo en el oficialismo la entrevista del diario español El Mundo en la que el expresidente,...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: