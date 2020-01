Ha seguido temblando en Oaxaca desde el sismo en Ciudad Ixtepec (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de enero. Tras el sismo de 5.3 grados con epicentro en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, registrado la noche del jueves, se han presentado 372 réplicas, 39 de las cuáles han tenido una magnitud igual o superior a los cuatro grados, según el corte realizado a las cinco de la mañana de este domingo, por el Servicio Sismológico Nacional.

A las 9:04 de la mañana de este domingo, se registró una nueva réplica con magnitud de 4.3 grados, que no ocasionó mayores problemas.

Sin embargo, desde antes del sismo del jueves, en la zona del Istmo ha temblado constantemente, actividad que se incrementó de manera exponencial, tras el terremoto del 7 de septiembre de 2017.

Esta actividad sísmica ha contribuido a incrementar los daños en viviendas y edificios públicos, que todavía no terminan de ser reconstruidos por completo.

“En cuestión de vivienda, estaríamos hablando que se lleva de un 60 a un 65 por ciento de reconstrucción, que eso habla de una buena, de un buen ritmo. (…) Ahora sí como se vienen dando las cuestiones de las réplicas y de los siguientes sismos que no han sido nada pequeños, pero se ha estado dando esa atención sobre todo de mejorar la construcción, no, de no volver a caer en los mismos errores”, declaró José Manuel Orozco, director de Desarrollo Urbano de Tehuantepec, Oaxaca.