Gran torneo de básquetbol en Santiago Matatlán, el 1 y 2 de septiembre (10:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 19 de agosto. El Auditorio 2000 de Santiago Matatlán, será el escenario para que el lunes 1 y el martes 2 de septiembre se lleve a cabo el gran torneo de básquetbol en honor a la Virgen de los Remedios, la justa ofrecerá premiación en efectivo, será transmitida en vivo y es denominada la “Batalla de pueblos, Guerra de campeones”.

La junta previa será a partir de las 12:00 horas del 1 de septiembre en el corredor municipal de la población sede. Las inscripciones se encuentran abiertas y cierran al inicio de la junta previa. Para mayores informes de los registros, se pueden comunicar al teléfono 951 569 51 31. La categoría de participación es libre varonil representativo, siendo originario de la comunidad representada y mostrando su identificación oficial.

El torneo contará con la participación de árbitros oficiales, en el caso de la premiación, el equipo campeón se llevará $40,000 pesos, para el segundo sitio se entregarán $30,000 pesos, el tercer sitio obtendrá $20,000 pesos, mientras que el cuarto lugar recibirá $10,000 pesos. La actividad es organizada por la regiduría de educación y deportes de la población sede.

Por otra parte, el sábado 23 de agosto, en la población de Ahuehuetitlán de González, se efectuará el gran torneo regional libre de básquetbol, en honor a la Santísima Virgen María Reina de la Asunción. La cita es a las 10:00 de la mañana en la cancha municipal. La justa deportiva ofrecerá premiación para los cuatro primeros lugares, el conjunto campeón se llevará $12,000 pesos, el segundo sitio obtendrá $7,000 pesos, para el tercer lugar se contemplan $4,000 pesos, mientras que el cuarto lugar recibirá $1,000 pesos.

En más sobre torneos regionales, el 5 y 6 de septiembre, el techado del Campanario, Putla, será el escenario para el torneo relámpago de básquetbol, el cual convoca a las categorías sub 18, femenil, veteranos 40+ y varonil libre, se entregará premiación en efectivo para los mejores equipos, para mayores informes se pueden comunicar al teléfono 954 129 91 11.

