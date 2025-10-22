Gobierno de Oaxaca de Juárez fortalece la cercanía con vecinos en el Diálogo Vecinal número 19 en San Martín Mexicapam (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de octubre. Con la convicción de seguir escuchando, atendiendo y resolviendo junto a la ciudadanía, el presidente municipal Ray Chagoya encabezó el Diálogo Vecinal número 19 en la agencia de San Martín Mexicápam, acompañado de integrantes del Cabildo, titulares de dependencias municipales y personal operativo del Ayuntamiento.

Durante su intervención, el edil capitalino destacó que los Diálogos Vecinales son un formato de audiencia pública, que permite la atención directa a las solicitudes de las y los oaxaqueños, en un ejercicio de gobierno cercano, transparente y con sentido social.

“En cada jornada nos reunimos todo el gobierno municipal con la vocación de escuchar, atender y resolver. Sabemos que algunos temas tienen solución inmediata y otros requieren procesos más amplios, pero lo importante es que cada solicitud tenga seguimiento y acompañamiento. Por trabajo no paramos y siempre haremos equipo con las vecinas, los vecinos y las autoridades de las agencias”, afirmó Chagoya.

El presidente municipal reconoció la participación activa de las y los habitantes de San Martín Mexicápam, así como el esfuerzo conjunto de las áreas municipales que, dijo, reflejan el compromiso de un gobierno de territorio, que no se queda en el escritorio, sino que camina las colonias, barrios y agencias para dar respuesta a las necesidades reales de la gente.

Asimismo, reiteró que los Diálogos Vecinales forman parte de una estrategia integral que se complementa con los programas Tequios Vecinales, Latidos Vecinales y Recorridos Vecinales, con los cuales se mejora el entorno urbano, se refuerza la seguridad desde la raíz y se fomenta la corresponsabilidad ciudadana.

“Somos un gobierno que trabaja con ánimo de servicio y con una sonrisa. Lo más importante es que todas y todos sepan que cuentan con un Ayuntamiento cercano, dispuesto a redoblar esfuerzos para lograr el bienestar de la ciudad”, expresó Chagoya.

Con este ejercicio de diálogo y atención directa, el Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez reafirma su compromiso de construir una ciudad limpia, ordenada y segura, de la mano de sus habitantes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir