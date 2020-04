Gobierno de Jalisco y UDG presentan plan “Radar Jalisco: Sistema de detección activa COVID-19” (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de abril. Se aplicarán un total de 500 pruebas diarias durante un mes

⁃ La inversión total es de 47.1 mdp entre ambas instituciones. Se comprarán 12 mil pruebas

⁃ El objetivo de Jalisco es contar con un sistema proactivo que permita ir a buscar a los ciudadanos para diagnosticarlos, a diferencia del modelo federal que es pasivo y aleatorio

Ante la negativa de la Federación de permitir las pruebas rápidas avaladas por la FDA, el Gobierno de Jalisco y la UDG presentaron hoy el plan “Radar Jalisco: sistema activo y masivo de detección de casos COVID-19”, que permitirá hacer un total de más de 500 pruebas rápidas en la entidad durante el próximo mes.

A diferencia del modelo federal de toma de pruebas que es pasivo y aleatorio, ”Radar Jalisco” es un modelo proactivo, ya que no se esperará a que los pacientes vayan a las instituciones de salud para diagnosticarlos, sino que las autoridades irán a buscarlos.

“Como sabíamos lo que podría pasar (que la Federación no permitiera las pruebas rápidas), nos pusimos a trabajar, pusimos a nuestros equipos a pensar y a ayudarnos a diseñar este esquema. Hicimos un esfuerzo presupuestal muy importante particularmente la Universidad de Guadalajara. Tengo que reconocerle y agradecerle al Rector una inversión importante de recursos propios de la UdeG. Se hizo un esfuerzo enorme para equipar laboratorios y para el día de hoy podemos triplicar la capacidad que tenemos en Jalisco para hacer pruebas y cambiar el principio: no vamos a esperar a que los pacientes vengan a las instituciones de salud para diagnosticarlos, vamos nosotros también a ir a buscarlos y vamos a transitar de un modelo pasivo a un modelo activo”, añadió Alfaro Ramírez.

El modelo “Radar Jalisco” permitirá hacer más de 500 pruebas diarias durante un mes, en tres laboratorios que fueron certificados por la UDG (Civil Juan I. Menchaca, Fray Antonio Alcalde y CUCS), a lo que se le suma el laboratorio privado de la UPD, avalado por el InDRE que puede hacer 60 pruebas al día.

En rueda de prensa, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez explicó que esta alianza estratégica con la casa de estudios, permitirá la puesta en marcha de un sistema que representa un cambio de paradigma en la detección de casos de la enfermedad.

Este nuevo sistema desarrollado por un grupo de epidemiólogos de la UdeG, incluye un Call Center (que se suma al que ya tenía la Secretaría de Salud de Jalisco), módulos fijos (tipo drive thru que se ya utilizaron en Alemania, Corea, EUA, Dubai, China o Japón), para que las muestras se hagan sin que los pacientes bajen de sus coches, además de los laboratorios de diagnóstico.

La capacidad para hacer estas pruebas es el resultado de la suma de esfuerzos de los laboratorios del Hospital Civil de Guadalajara Juan I. Menchaca, Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) y la Unidad de Patología Clínica.

El Gobernador informó que Jalisco se convertirá en la primer estado que hará pruebas a todo el personal de sector salud en la entidad.

El Rector de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, detalló que como parte de este sistema de detección activa, la máxima casa de estudios apoyará al Gobierno de Jalisco con un Centro de Atención Telefónica, módulos fijos para la aplicación de pruebas y laboratorios de diagnóstico.

Villanueva Lomelí explicó que su Centro de Atención Telefónica operará las 24 horas y tendrá una capacidad de recibir hasta mil 400 llamadas al día con 116 telefonistas.

“Este call center dará atención al Área Metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta, cuando un paciente nos llame, en ese momento se le dará cita para la toma de la muestra”, dijo.

El rector de la UdeG además señaló que se contará con Unidades de Autoservicio para la Evaluación y Toma de Muestras de COVID-19, las cuales son puntos fijos en los que los pacientes podrán arribar en su automóvil, lo que disminuye el tiempo de atención y reduce el riesgo de contagios.

La Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, Anna Bárbara Casillas informó que con la puesta en marcha de este sistema, Jalisco reportará de manera transparente sus cifras a través de dos conteos.

Por un lado, abundó Casillas, se mantendrá el reporte diario de los casos confirmados y defunciones que alimentan la plataforma nacional. Por otra parte, se creará un conteo propio que incluya los casos positivos que reporten los laboratorios de la Universidad de Guadalajara y particulares que tengan la certificación del para realizar pruebas de COVID-19.

“Es importante decir que no se está agregando ningún laboratorio que no tenga esta autorización del InDRE. Quienes suben casos a la plataforma nacional es el Laboratorio Estatal de Salud Pública y en el caso de los laboratorios que hemos anunciado hoy, el laboratorio del Hospital Juan I. Menchaca. Los otros laboratorios como son de investigación, no precisamente de salud pública, pero que en esta coyuntura se están agregando, y el laboratorio privado que en el caso de Jalisco solamente es la Unidad de Patología, la que está autorizada por el InDRE, no suben los casos a la plataforma nacional. Es por eso que tendremos un conteo propio, porque aunque no cuentan para la estadística nacional, si cuentan para la estadística estatal, para información de la población, pero lo más importante para su seguimiento de salud y su aislamiento”.

La Coordinadora además precisó que cada prueba PCR tendrá un costo total, con insumos incluidos, de 3 mil 931 pesos, contra los mil 373 pesos a mil 781 que llegan a costar las pruebas rápidas. Con la inversión de la UdeG, de más de 21 millones, se harán 5 mil pruebas PCR, pero se pudieron haber realizado hasta 15 mil pruebas rápidas, que sumadas a las 7 mil pruebas PCR estatales, hubieran alcanzado una cobertura de 22 mil pruebas.

“Haber bloqueado las pruebas rápidas significa para Jalisco el tener que pagar más del doble de lo que hubiéramos podido hacer si se hubiera permitido poder importar pruebas rápidas. Lo que hoy tenemos que hacer es, en función de las circunstancias que se han generado a nivel nacional, lo digo una vez más, no estamos en un ánimo de confrontación estamos haciendo lo que tenemos que hacer, vamos a seguir tomando las decisiones como estado que nuestra comunidad universitaria nos vaya sugiriendo. Estamos apegándonos a la recomendación que los expertos, los científicos de la universidad nos han recomendado”, agregó el Gobernador.

Radar Jalisco en cifras

47 millones 169 mil 553 pesos de inversión

25 millones 750 mil 650 por parte del Gobierno de Jalisco

21 millones 418 mil 903 por parte de la UdeG.

434 personas

319 brigadistas voluntarios de la UdeG

115 personal de la SSJ y LESP

2 Centros de Atención Telefónica que operan 24 horas

10 módulos de atención fijos

9 SSJ

1 UdeG

2 módulos de atención itinerantes

53 vehículos

38 UdeG

15 SSJ

Callcenter Universidad de Guadalajara: 3335403001

Callcenter Gobierno de Jalisco: 3338233220

