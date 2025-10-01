Gana Eulalia Cristina González de la Planilla Roja dirigencia del Steuabjo (09:00 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 1 de octubre. Con 778 votos trabajadores adheridos al Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (Steuabjo) eligieron a la aspirante de la Planilla Roja Eulalia Cristina González Ramos como su dirigente, que la convierte en la primera mujer en dirigir el gremio sindical de la máxima casa de estudios de Oaxaca.

Tras la controvertida elección en donde las demás planillas denunciaron irregularidades, tales como de que la Comisión Electoral no había emitido el padrón de socios, lo que ponía en duda la legalidad de la elección así como el apoyo económico desde la rectoría a la planilla Roja.

La planilla Azul y Verde denunciaron en su momento que la falta de un padrón confiable para llevar a cabo la elección, señalando que de último momento más de un centenar de personas habían ingresado al sindicato con la clara intención de favorecer a la planilla Roja.

Luego de realizarse las votaciones el Comité Electoral llevó a cabo el conteo de votos arrojando los siguientes resultados: la Planilla Roja logró 778 votos de sus compañeros alzándose con el triunfo, seguida de la planilla Azul con 572, en tercer lugar, quedó la planilla Verde con 119 votos mientras que la planilla Lila en cuarto lugar con apenas 84 votos.

Una vez que dio a conocer los resultados La Comisión Electoral declaró ganadora a la Planilla Roja, como nueva representación sindical del sindicato mayoritario de la UABJO y se tomó la protesta a los integrantes de la planilla Roja con Eulalia Cristina González Ramos a la cabeza lo que la convierte en la primera mujer en manejar los destinos del Steuabjo.

Finalmente se hizo un llamado a los trabajadores a la unidad para defender los derechos laborales.

