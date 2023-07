“Fui víctima, quedé encerrado e intenté salvar a la bebé”, habla camillero tras muerte de niña en hospital del IMSS (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de julio. El Hospital General de Zona Núm. 18 del IMSS, en Playa del Carmen, fue escenario de una tragedia la noche de este lunes, cuando una menor de seis años quedó prensada por un elevador cuando iba a ser trasladada al primer piso del nosocomio tras practicarle unos estudios por un cuadro de dengue.

Sin embargo, en ese momento también quedó atrapado el camillero, identificado como Victor “F”, quien pudo salvar su vida e intentó rescatar a la menor de edad del ascensor, aunque sus esfuerzos fueron insuficientes.

El camillero fue detenido tras la apertura de las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo por el delito de homicidio culposo; no obstante, en su primer testimonio desde el hospital, donde está bajo custodia, aseguró que él también es una víctima y caerá el verdadero responsable.

“A mi no me importa aceptar una culpa que no es mía, porque también fui víctima, porque también quedé encerrado”, expresó en un video difundido en redes sociales.

Además, expresó entre lágrimas que intentó rescatar a la “bebé” porque es padre de familia y tiene un hijo de la misma edad.

“Salí por un pinche agujero que estaba cabrón y todavía intenté rescatar a la bebé, yo lo intenté porque al final de cuentas todos somos padres, tenía la edad de mi hijo menor”, expresó.

Se manifestó en contra de las investigaciones de la Fiscalía que lo señalan como el principal responsable de la muerte, pero indicó que se hará justicia y se encontrará al auténtico culpable de la tragedia.

“No se vale y por lo mismo me vale madre que se siga ensuciando mi nombre, pero que el día de mañana caiga el responsable porque sabemos quién es; omiten sus funciones”.