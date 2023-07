Sin Límites: Inusitada denuncia del abogado Atilio Peralta: Raúl Torres Salmerón (11:30 h)

*Nada se hace para acabar con la pobreza: Celis Aguirre

Por Raúl Torres Salmerón

El Abogado Atilio Peralta Merino, conocido en Puebla ha levantado una denuncia inusitada que no ha tenido una respuesta firme por parte de las autoridades electorales.

Llama la atención el hecho jurídico porque en la madrugada del 14 de diciembre el pleno del Congreso del Estado eligió al entonces Presidente de la Mesa Directiva como Gobernador Sustituto del Estado de Puebla.

Los siguientes son los argumentos jurídicos de Peralta Merino:

-La decisión de los diputados locales pasó por alto un requisito de legibilidad que consiste en que para ser Gobernador debe separarse del cargo con 90 de días de anticipación.

-La elección podía ser impugnada tan sólo por los partidos políticos que se negaron a hacerlo.

-El señalamiento de la transgresión a la Constitución del Estado fue respondido con una campaña que esgrimió que el Congreso no había realizado una elección, sino que fue una designación administrativa, figura que no existe en el Derecho Público Mexicano

-La Ley Electoral permite a todo ciudadano formular consultas en esa materia ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) y por ello el pasado mes de abril se formuló una consulta para recabar la opinión de dicha instancia en el sentido de indagar si la elección realizada por el Congreso erigido en Colegio Electoral es una elección o no.

-El IEE contestó señalando que efectivamente estaba dotado de tal prerrogativa y que el Abogado Peralta Merino estaba investido de legitimidad para indagar, pero que no respondía por que no era competente del comportamiento político de los agentes públicos, pese a estar ello entre las atribuciones que por ley le asisten.

-En consecuencia, se interpuso la apelación conducente ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla que hizo su fallo jurídico el pasado 30 de junio, confirmando el criterio del IEE y por ello se ha interpuesto un juicio del ciudadano ante la Sala Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

-Se trata de una consulta, cuya respuesta carece de todo efecto ejecutivo, tan fácil que sería contestar si o no, en vez de rehuir como lo han hecho hasta el momento tanto el IEE como el Tribunal Electoral local, señalando que si son competentes para conocer de la consulta, que si estoy legitimado para exponerla pero que no son competentes para responder.

Hasta aquí los señalamientos del Abogado poblano. Mientras tanto, como dice la canción, el tiempo pasa y es posible que se retarde por lo complicado de las leyes electorales.

En términos generales la denuncia se hará perdediza y el tiempo resolverá el asunto que no interesa a los partidos políticos y no pasará absolutamente nada. Ya con anterioridad personajes no elegibles han fungido como gobernadores interinos o sustitutos.

Están por ejemplo los casos de Mario Mellado García, quien era Presidente del Tribunal Superior de Justicia o el de Gonzalo Bautista O’Farril, quien se desempeñaba como Presidente Municipal de Puebla Capital, en los aciagos años de la década de 1970.

MÁS POBREZA: CELIS

La pobreza avanza, por eso es necesario que el pueblo de México abra los ojos, se organice, se politice y debe crear su propio partido político, para que tome el poder del país y ponga en acción cuatro cosas elementales como son empleos para todos, buenos salarios, una reforma fiscal progresiva y obras en los municipios en donde sean necesarias, destaca Juan Manuel Celis Aguirre, dirigente estatal del Movimiento Antorchista.

A través de las redes sociales, Celis denuncia que en México el mayor problema es la pobreza y la miseria en la que se debaten millones de familias mexicanas.

Destaca que el Presidente de la Nación constantemente cae en mentiras con sus otros datos y ante la crítica que señala sus errores se inconforma y los tacha de partidarios del antiguo régimen.

Morena y AMLO, manifiesta, dicen que quieren acabar con la pobreza, pero con métodos que hace siglos en los hechos nos han dicho que son incorrectos. Morena cree que repartiendo dinero a un sector de la población acabará con el hambre.

Eso lo hizo el PRI, el PAN y el PRD y la práctica nos dice que no acabaron con el hambre, al contrario, ahora más gente tiene hambre, porque el problema no es dar dinero, debe darse trabajo para todos con buenos salarios para que los mexicanos puedan vivir dignamente.

Finalmente, Celis Aguirre llama a los mexicanos a cerrar filas, unirse y formar un partido que represente los intereses del pueblo.

En fin, como escribió Mario Benedetti (Uruguay, 1920-2009), en su poema Grafiti sin Muros:

Las modas pasan, los escombros quedan.

De todos los ismos sólo queda el abismo.

Más vale estar vivo que mal acompañado.

Preciso abogado para defensa en juicio final.

raultorress@hotmail.com

