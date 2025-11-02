Fuerte accidente en la carretera Panamericana deja de manera preliminar una persona fallecida (21:25 h)

2025/11/01  De Redacción ADN
Edwin Meneses

La Mata, Oaxaca, 1 de noviembre.  Un fuerte accidente se registró esta noche a la altura de La Mata, sobre la carretera Panamericana, donde se vieron involucrados un autobús de la línea FYPSA y un tráiler que transportaba material plástico.

El percance provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y elementos de seguridad.

De acuerdo con reportes extraoficiales, el conductor del autobús al parecer perdió la vida en el lugar de los hechos, quedando atrapado entre los fierros retorcidos de la unidad.

Personal de rescate trabajó arduamente para liberar el cuerpo, mientras que las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.

Trascendió que el autobús habría invadido el carril contrario, lo que ocasionó el impacto frontal con el tráiler.

La fuerza del choque dejó severos daños materiales en ambas unidades y provocó el cierre parcial de la vialidad, afectando el tránsito en la zona por varias horas.

Los pasajeros del autobús, que resultaron con lesiones menores, fueron trasladados a bordo d

