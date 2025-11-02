ÚltimaHora Atacan a tiros a edil de Uruapan durante encendido de velas (21:13 h)

Michoacán, 1 de noviembre. Atacan a balazos al alcalde Carlos Manzo y a un regidor, en pleno Centro de la ciudad de Uruapan.

Durante el arranque del encendido de velas en Uruapan, el presidente municipal, Carlos Manzo, fue atacado a tiros por un sujeto aún no identificado. De acuerdo con reportes preliminares, el agresor habría sido abatido por personal de seguridad que resguardaba el evento.

El edil fue trasladado de emergencia a un hospital, sin que hasta el momento se conozca su estado de salud. Autoridades mantienen acordonada la zona mientras se realizan las primeras diligencias.

El alcalde ha sido uno de los más críticos de la estrategia detenido seguridad de “abrazos a los delincuentes”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir