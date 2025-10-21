Fuerte accidente deja cinco heridos en la carretera Chihuitán-Laollaga (21:09 h)

Edwin Meneses

Chihuitán, Oax. 20 de octubre. Un aparatoso accidente ocurrido en la carretera local Chihuitán- Santiago Laollaga, dejó como saldo cinco personas lesionadas, luego del choque entre una camioneta tipo ganadera y un taxi del sitio “Jeromeños” de Ciudad Ixtepec, con número económico 03-628.

De acuerdo con los primeros informes, la camioneta habría impactado por alcance al vehículo de transporte público, ocasionando severos daños materiales y dejando a varios de sus ocupantes con heridas de distinta gravedad.

Elementos de emergencia del municipio de Ciudad Ixtepec arribaron al sitio a bordo de las unidades 01 y 086, donde brindaron atención médica prehospitalaria a los lesionados y posteriormente los trasladaron a hospitales cercanos para su valoración y atención especializada.

Autoridades competentes realizaron el levantamiento del peritaje correspondiente y ya investigan las causas del percance para determinar responsabilidades y evitar que hechos similares se repitan en esta zona.

