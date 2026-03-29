Frente frío número 42 provocará lluvias, vientos fuertes y descenso térmico en Oaxaca (08:30 nh)

Oaxaca de Juárez, 29 de marzo. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que el frente frío número 42 arribará durante la tarde-noche de este domingo al sureste de México y la Península de Yucatán, lo que generará lluvias con chubascos aislados, tormentas eléctricas y rachas de viento localmente intensas.

Estas condiciones se presentarán con mayor énfasis en zonas montañosas de las sierras de Flores Magón y de Juárez, así como en la Cuenca del Papaloapan y norte del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la masa de aire polar que impulsa a este sistema frontal ocasionará vientos del norte en el oriente del Istmo, extendiéndose hacia aguas del Golfo de Tehuantepec, donde se desarrollará oleaje elevado y marejadas fuertes. Asimismo, se prevé un refrescamiento térmico.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 10 y máxima de 28 grados

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 19 y máxima de 34 grados

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 15 y máxima de 29 grados

* Costa, mínima de 22 y máxima de 34 grados

* Mixteca, mínima de 9 y máxima de 26 grados

* Sierra de Flores Magón, mínima de 13 y máxima de 29 grados

* Sierra de Juárez, mínima de 8 y máxima de 24 grados

* Sierra Sur, mínima de 10 y máxima de 26 grados

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

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