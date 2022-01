Francisco García López, titular de Segego da positivo a Covid-19 (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de enero. El Secretario General de Gobierno de Oaxaca, Francisco García López, dio positivo a Covid-19.

A través de su cuenta de Twitter, el responsable de la política interna del estado, dio a conocer la noticia, quien señaló que luego de realizarse la prueba el resultado fue positivo.

García López, dijo que tiene síntomas leves, que se mantendrá aislado atendiendo sus funciones de manera remota a través de medios digitales.

“Me permito informarles que me realicé la prueba a COVID-19; mi resultado es positivo. Tengo síntomas leves, por tal motivo me aislaré voluntariamente, me encuentro bien y estaré atento a mis funciones a través de los medios digitales”.

El titular de la Segego se suma a otros funcionarios y diputados locales que han dado positivo al coronavirus.