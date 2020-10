Fitch: Estados mexicanos, sin adeudos con la Federación (13:10 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de octubre. Fitch Ratings negó que las entidades federativas tengan adeudos con la Federación por concepto de impuestos, como afirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que los estados deben alrededor de 70 mil millones de pesos.

En el webinar “Panorama del sector subnacional en México para 2021”, el director de Finanzas Públicas Internacionales de Fitch, Manuel Kinto Reyes explicó que el marco fiscal actual establece que los estados reciben recursos mediante fórmulas claras, pero estos no tienen adeudos con la Federación.

¿Los estados le deben a la Federación? En realidad, no. Hay un convenio de coordinación fiscal, los estados reciben los recursos mediante fórmulas muy claras y así ha funcionado el marco fiscal y esperemos que así siga continuado en un futuro; en pocas palabras no hay una deuda en estricto sentido, no existe, aseguró.