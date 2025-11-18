Fiscalía de Oaxaca obtiene vinculación a proceso contra imputado por ataque armado contra ex presidenta municipal de la Pe, Ejutla (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de noviembre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo auto de vinculación a proceso para una persona del sexo masculino identificado como D.M.E., imputado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de una ex presidenta municipal en la región de los Valles Centrales.

De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos ocurrieron la tarde del 02 de enero de 2025, cuando la víctima, una mujer identificada como T.A.C.C., ex presidenta municipal de La Pe, en el distrito de Ejutla de Crespo, fue agredida con disparos de arma de fuego, delito perpetrado desde una motocicleta, en el cual resultó lesionada.

La investigación detalla que el ataque armado se perpetró cuando la víctima descendía de un vehículo del transporte público en inmediaciones del crucero de la población El Vergel, cerca del entronque de la carretera federal 175.

En su expediente, la FGEO detalla que, derivado de estos hechos, inició las investigaciones correspondientes a través de la Vicefiscalía Regional de los Valles Centrales, lo que permitió la obtención de una orden de aprehensión contra D.M.E., que fue ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), una vez detenido, fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Gracias a los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, el Juez de la causa determinó vincular a proceso a D.M.E., por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, además que dictó la medida de prisión preventiva justificada de forma definitiva y otorgó el plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Es importante mencionar que por estos hechos, hay otra persona identificada como J.G.R., alias “La Vaca”, que fue vinculada a proceso en abril de 2025.

Para la Fiscalía General de Oaxaca, el empleo de protocolos y la aplicación de técnicas científicas en las investigaciones de crímenes, permiten a esta instancia tener certeza en los trabajos de procuración de justicia en el estado.

