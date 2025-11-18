Tras ataque armado en Ocotlán, sicarios rematan a lesionado a bordo de una ambulancia (10:30 h)

2025/11/18  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 18 de noviembre. Luego de haber sido atacado a balazos en el centro de Ocotlán de Morelos, cuando era trasladado hacia el hospital civil Dr. Aurelio Valdivieso  un comando armado alcanzó a la ambulancia y remató a Alfredo de 37 años.
Los hechos se dieron en jurisdicción de San Jacinto Chilateca, cuando la unidad de emergencia fue alcanzada por los sicarios y lo remataron dejándolo prácticamente colgado de la ambulancia.
El ataque a esta persona se dio alrededor de las 21:30 horas en la calle Morelos en el centro de la población de Ocotlán de Morelos, cuando Alfredo a viajaba bordo de su motoneta de color azul frente al mercado municipal.
Tras cometer el ataque armado los responsables huyeron por la calle 5 de Mayo de esa población con toda impunidad.
El infortunado recibió varios impactos de bala en el tórax y cuello, a donde arribaron los cuerpos de emergencia y tras brindarle los primeros auxilios lo trasladaron a bordo de una ambulancia.
Sin embargo, al enterarse los sicarios que no había fallecido lo alcanzaron sobre la carretera hacia la capital oaxaqueña en jurisdicción de San Jacinto Chilateca y lo remataron.
Justicia Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

Fiscalía de Oaxaca obtiene vinculación a proceso contra imputado por ataque armado contra ex presidenta municipal de la Pe, Ejutla (10:00 h)

 Oaxaca de Juárez,  18 de noviembre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo auto de vinculación a proceso...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: