Tras ataque armado en Ocotlán, sicarios rematan a lesionado a bordo de una ambulancia (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de noviembre. Luego de haber sido atacado a balazos en el centro de Ocotlán de Morelos, cuando era trasladado hacia el hospital civil Dr. Aurelio Valdivieso un comando armado alcanzó a la ambulancia y remató a Alfredo de 37 años.

Los hechos se dieron en jurisdicción de San Jacinto Chilateca, cuando la unidad de emergencia fue alcanzada por los sicarios y lo remataron dejándolo prácticamente colgado de la ambulancia.

El ataque a esta persona se dio alrededor de las 21:30 horas en la calle Morelos en el centro de la población de Ocotlán de Morelos, cuando Alfredo a viajaba bordo de su motoneta de color azul frente al mercado municipal.

Tras cometer el ataque armado los responsables huyeron por la calle 5 de Mayo de esa población con toda impunidad.

El infortunado recibió varios impactos de bala en el tórax y cuello, a donde arribaron los cuerpos de emergencia y tras brindarle los primeros auxilios lo trasladaron a bordo de una ambulancia.

Sin embargo, al enterarse los sicarios que no había fallecido lo alcanzaron sobre la carretera hacia la capital oaxaqueña en jurisdicción de San Jacinto Chilateca y lo remataron.

