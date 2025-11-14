Fiscalía de Oaxaca detiene a comandante de la policía municipal de Santa María Atzompa por violación de una adolescente (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de noviembre.Como resultado de las investigaciones enfocadas en garantizar el derecho a una vida libre de violencia para niñas, niños y adolescentes, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó una orden de aprehensión que permitió la detención de E.V.J., quien se desempeña como comandante de la policía municipal de Santa María Atzompa, por el delito de violación agravada, cometido en agravio de una adolescente.

De acuerdo con el expediente penal, los hechos ocurrieron el 1 de septiembre de 2025, cuando la víctima -una adolescente cuya identidad se reserva por Ley- se encontraba al interior de un establecimiento ubicado en la colonia Niños Héroes de Santa María Atzompa, en la zona metropolitana de Oaxaca.

Las investigaciones revelan que al lugar arribó el atacante, quien violentó y amenazó a la adolescente con un arma de fuego para impedir que gritara y después agredirla.

Posteriormente, el 2 de septiembre de 2025, la víctima nuevamente se encontraba en dicho establecimiento cuando llegó el agresor. La víctima trató de ocultarse en la parte trasera del lugar, pero el agresor nuevamente la atacó de manera sexual.

Al tener conocimiento de los hechos, la Fiscalía de Oaxaca -a través de la Fiscalía Especializada en Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes-, llevó a cabo los trabajos ministeriales correspondientes, gracias a los cuales se obtuvo una orden de aprehensión en contra de E.V.J.

Para dar cumplimiento al mandato judicial, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) realizaron un operativo este 13 de noviembre de 2025, logrando la detención del imputado, quien fue trasladado al Ministerio Público para su certificación médica e iniciar los trámites correspondientes para ser puesto a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.

La Fiscalía de Oaxaca reafirma su compromiso de priorizar las investigaciones relacionadas con delitos cometidos contra mujeres, niñas y adolescentes, a fin de que estos hechos no queden impunes y las víctimas tengan acceso pleno e integral a la justicia.

