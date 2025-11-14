Cumple Salomón Jara con proyecto de camino en San Sebastián Nopalera, y anuncia pavimentación de más kilómetros (14:30 h)

Santa Lucía Monteverde, Oax. 14 de noviembre. Una vez que se cumplió el compromiso de construir la primera etapa del camino que une a las poblaciones de San Sebastián Nopalera y El Paraíso Nopalera, que comprendió 4.4 kilómetros; el Gobernador Salomón Jara Cruz anunció que continuará con esta pavimentación.

De visita en la primera de estas localidades que pertenecen al municipio de Santa Lucía Monteverde, en la región Mixteca; el Mandatario estatal ofreció que, ahora, se va a avanzar en esta vía hasta el entronque con la comunidad de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, agencia municipal de Putla Villa de Guerrero.

“Vamos a trabajar en Nopalera muy fuertemente por ustedes, por las y los niños, por los que vienen atrás, porque siempre se necesita mejorar la comunidad, no podemos quedarnos siempre en el atraso”, expresó, en la asamblea que sostuvo con las y los pobladores como parte de la estrategia Trabajo que Transforma tu Municipio.

En estas tierras marcadas por un conflicto territorial que prevaleció durante más de 30 años, Jara Cruz destacó la importancia de la concordia y la paz entre pueblos para alcanzar el desarrollo pleno de la población.

En este sentido, el Gobierno de Oaxaca anunció estos apoyos que se destinan a San Sebastián Nopalera:

• La infraestructura educativa será fortalecida con la construcción de un techado en la telesecundaria; además, tres aulas en la Primaria Ignacio Altamirano. En tanto, a la escuela de Educación Inicial Indígena y la Primaria Guadalupe Victoria se les apoyará para edificar un aula respectivamente, al igual que al Preescolar Rufino Tamayo para instalar barandales.

• Se entregarán a ocho planteles educativos mobiliario, computadoras, proyectores, impresoras y material de aseo, deportivo y de oficina.

• Con los programas del Sistema DIF Oaxaca: Desayuno de Letritas y Guisos de mi Pueblo se beneficia a 211 personas con una mejor alimentación. Aunado a ello, en esta visita se entregaron dotaciones alimentarias a familias y kits para infancias.

• El programa estatal Tarjeta Margarita Maza apoya a 10 jefas de familia en condiciones de extrema pobreza.

• Las instalaciones del Centro de Salud fueron rehabilitadas y se le dotó de medicamento y equipo mediante el programa La Clínica es Nuestra.

• La Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones (SIC) comprometió 20 botes de pintura para remozar el inmueble de la Agencia Municipal y otros 10 botes para la cancha de Buena Vista Naranjo, en cual se construirán las columnas para su techado.

• Las mujeres viudas serán beneficiarias de apoyos económicos bimestrales a través de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión (Sebienti); además, recibirán apoyo para el trámite de actas de defunción pendientes.

