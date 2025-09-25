Fiscalía de Oaxaca desarticula red delictiva dedicada a préstamos gota a gota y secuestro exprés (11:15 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de septiembre. Gracias a los trabajos ministeriales y de inteligencia criminal, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) logró la desarticulación de una célula delictiva dedicada a los préstamos “gota a gota”, logrando la detención de dos personas del sexo masculino identificados como R.H.J. y M.A.A.A., por los delitos de fraude por usura y secuestro exprés agravado, ya que habían retenido a una persona como medida para garantizar el pago de una supuesta deuda que, derivado de los altos intereses, sumaba aproximadamente 800 mil pesos, hechos ocurridos en el municipio de Santa Lucía del Camino.

De acuerdo con la carpeta de investigación la víctima es una mujer -cuyos datos están reservados- recibió un préstamo de 80 mil pesos con intereses del 20% semanal, sin embargo, le cobraban intereses superiores al 25%, por lo que el 10 de julio, fue citada en las instalaciones del centro de rehabilitación o anexo denominado “Isaí”, lugar al que asistió en compañía de su hija.

Sin embargo, en el lugar ambas fueron retenidas, y los prestamistas exigieron el pago de 800 mil pesos que supuestamente derivaron de la deuda. Al no poder realizar el pago, le exigieron que la hija de la víctima se quedará anexada en el lugar como garantía de que iba a solventar la deuda.

Además, hicieron que una de las víctimas firmara una responsiva para que su hija se quedará anexada alegando supuestos problemas emocionales, también exigieron que entregara las claves para acceder a la banca móvil en su equipo telefónico, y la obligaron a firmar un poder en el que autorizaba que R.H.J. y M.A.A.A. pudieran realizar el cobro de la indemnización por la muerte accidental de su extinta pareja.

La segunda víctima fue liberada 24 horas después de ese lugar, luego que les otorgaron un plazo de un día para conseguir 980 mil pesos.

Al tener conocimiento de estos hechos, la FGEO -a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto y la Unidad Policial Especializada en Combate al Secuestro- implementaron un operativo para realizar un cateo en las instalaciones del Anexo “Isaí”, lugar en el que fueron detenidos R.H.J. y M.A.A.A., por los delitos de fraude por usura y secuestro exprés agravado.

Tras ser detenidos, R.H.J. y M.A.A.A. quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para que se determine su situación jurídica, por su probable responsabilidad en relación a una red de préstamos en efectivo en la modalidad gota a gota.

La Fiscalía de Oaxaca llama a la población a presentar sus denuncias ante este tipo de préstamos gota a gota, por ello, además estas acciones son parte de la estrategia para combatir de raíz la comisión de delitos, a fin de garantizar la seguridad pública a favor de la ciudadanía.

