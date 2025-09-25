Luis Videgaray reaparece con yerno de Trump: Funda Brain Co., empresa de IA, con Jared Kushner (11:30 h)

Junto con Videgaray y Kushner está también Elad Gil, un inversionista tecnológico con el que el yerno de Trump comenzó el proyecto y al que se sumó el exfuncionario mexicano posteriormente.
“¿Por qué las instituciones más grandes no implementan IA de vanguardia?”, cuestionó Kushner a Gil el año pasado, lo que dio paso a la empresa, supuestamente aliada de OpenAI y otros inversionistas destacados del sector.
Aunque se desconoce cuál es la participación en las inversiones de Luis Videgaray, así como el beneficio que obtiene de Brain Co., la información disponible indica que trabajó durante meses con Jared Kushner y líderes globales, con quienes observaron un desafío común: “los líderes comprendían la necesidad de contar con una estrategia de IA, pero carecían del acceso al talento de primer nivel necesario para implementarla y obtener resultados“.
Esto ocurría a la par del auge de la IA en el mundo, y en un momento en el que Sillicon Valley reportó que los mejores talentos de la inteligencia artificial avanzaban a pasos importantes, pero no tenían el suficiente impacto como para llegar a grandes corporaciones y el Gobierno, así que decidieron implementar un proyecto que fuera puente y optimizara las actividades corporativas.
“La solución obvia era conectar al mejor talento en IA de Silicon Valley con los líderes globales que más lo necesitaban. Jared y Luis buscaban una empresa que pudiera hacer realidad esta visión. Elad tuvo una idea: ‘¿Por qué no creamos una empresa que aborde esta oportunidad?’”, se lee en un texto de Brain Co. escrito por su CEO, Eric Wu.
Deja un comentario