Fiscal explica diferencia en el trato a Emilio Lozoya y Rosario Robles (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 d agosto. El Fiscal de la República ha sido cuestionado en repetidas ocasiones por la diferencia en el trato a Emilio Lozoya, implicado en distintos casos de corrupción como Odebrecht, Etileno XXI y Agronitrogenados, y a Rosario Robles, señalada en el caso conocido como la Estafa Maestra. Hoy, de la propia voz del fiscal salió la explicación.

Alejandro Gertz Manero explicó que Emilio “L” está haciendo una oferta de cooperación en busca de acogerse al llamado criterio de oportunidad, mientras que la exfuncionaria Rosario Robles no lo ha hecho.

Una de las decisiones más criticadas en ambas audiencias del caso Lozoya es que para el exdirector de Pemex no se solicitó la prisión preventiva; aunque para Rosario Robles sí se solicitó a pesar de que el delito por el que se le acusa no es grave, esto porque el juez de control advirtió que había riesgo de fuga.

A pesar de que Lozoya estuvo prófugo varios meses, el fiscal Gertz defendió la controversial medida de no pedir prisión preventiva para Lozoya.

“Este individuo trae un aparato en la pierna que lo estamos monitoreando a tiempo real, es decir, si se lo quita o sale inmediatamente está ubicado, entregó su pasaporte, es decir, no hay manera de que se vaya. Y no solo no se va ir, sino que ha presentado una denuncia y ni modos de que haya presentado una denuncia para irse a la fuga, eso no tendría ningún sentido, entonces yo no le veo a eso ningún problema”, dijo.