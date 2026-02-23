Fiscal de Oaxaca confirmó presencia de grupos delincuenciales en Istmo (20:23 h)

2026/02/22  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 22 de febrero. De acuerdo al fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, fueron grupos pequeños ligados al CJNG responsables de la ola de violencia en el #Istmo de #Tehuantepec.

En entrevista con @GZOLMEDO confirmó que “la presencia de estos grupos delincuenciales operan en la zona de Matías Romero, Palomares, Juchitán y Santo Domingo Tehuantepec y en la zona limítrofe con el estado de Veracruz.

Dijo que en total fueron incendiados 14 vehículos en 4 municipios. Aún sin confirmar la detención de personas.

