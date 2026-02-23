Fiscal de Oaxaca confirmó presencia de grupos delincuenciales en Istmo (20:23 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de febrero. De acuerdo al fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, fueron grupos pequeños ligados al CJNG responsables de la ola de violencia en el #Istmo de #Tehuantepec.

En entrevista con @GZOLMEDO confirmó que “la presencia de estos grupos delincuenciales operan en la zona de Matías Romero, Palomares, Juchitán y Santo Domingo Tehuantepec y en la zona limítrofe con el estado de Veracruz.

Dijo que en total fueron incendiados 14 vehículos en 4 municipios. Aún sin confirmar la detención de personas.

