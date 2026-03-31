FGEO investiga con perspectiva de adolescencia hallazgo de adolescente sin vida en Juchitán (15:00 h)

2026/03/31  De Redacción ADN
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Oaxaca de Juárez, 31 de marzo. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició una investigación especializada con perspectiva de adolescencia, tras el hallazgo del cuerpo de una persona en la colonia Los Pinos en Juchitán de Zaragoza, por lo que se llevan a cabo trabajos periciales para establecer las líneas de investigación para dar con los responsables.

Luego de tener conocimiento de los hechos, la FGEO -a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo- realiza el procesamiento integral del lugar e implementa técnicas en diferentes disciplinas forenses, para identificar cualquier dato que contribuya a fortalecer la investigación ministerial.

Asimismo, la Fiscalía de Oaxaca brinda acompañamiento legal en el proceso de identificación legal de la víctima –un adolescente, cuyos datos se reservan por ley-, además de establecer sólidas líneas de investigación para dar con el paradero de los responsables.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reitera su compromiso de realizar investigaciones exhaustivas y con enfoque especializado de los delitos de alto impacto, que permitan garantizar a las víctimas directas e indirectas el acceso a la justicia y resultados eficaces.

Justicia Principal









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