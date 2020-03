Famosos dan positivo a COVID-19; en EU murió un actor y un vestuarista (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de marzo. Cada vez son más los casos diagnosticados por contagio de coronavirus. En México se confirmó que famosos como la actriz Camila Sodi, la conductora Jolette y Juan Pablo Villamil, integrante de la banda de pop Morat, dieron a conocer a través de redes sociales que dieron positivo a COVID-19.

Sodi dio a conocer que era portadora de la enfermedad, junto con su hija, por lo cual encontró la motivación para compartir con sus seguidores algunas medidas de cuidado en casa para una persona contagiada.

“El ejercicio a mí me ha ayudado, muy ligero y despacito, pero me da ánimo, es una locura lo que estamos viviendo, pero les quería contar y ser honesta. Decirles que aquí estamos juntos, y mientras más equipo hagamos y más comunidad, mejor librados vamos a salir todos de ésta. Es un momento donde tenemos que tomarnos más ligera la vida y hacernos sonreír los unos a los otros. Guárdense en sus casitas, quiero que todos estén sanos, dentro de lo que cabe”, expresó la actriz.

En el caso de Villamil, la agrupación dio a conocer que estando en cuarentena preventiva por haber llegado de España es cuando comenzó a presentar los síntomas. Al haber estado juntos suponen que todos contrajeron el virus y por ellos entrarán en aislamiento obligatorio hasta que todo termine.

“Villa se hizo la prueba porque presentaba síntomas y salió positivo para COVID-19. Por haber estado estos 14 días juntos y tener algunos síntomas similares nos parece responsable asumir que todos tenemos el virus”, explicaron.

Finalmente, Jolette Navarrete, mejor conocida por su participación en La Academia, compartió un video corto en el que se le puede ver en una camilla de hospital con un cubrebocas blanco, más tarde compartió una fotografía de sus resultados con fecha del 24 de marzo, en el que se confirma el padecimiento, al tiempo que se detalla que está en una etapa que se considera “moderada”.

Luto. Mientras tanto en EU, se dio a conocer que el actor Mark Blum, quien formaba parte del elenco de la serie You, y Josh ­Wallwork, vestuarista de La Ley y el Orden, fallecieron a causa del coronavirus:

“Con amor y profundo dolor, Playwrights Horizons rinde tributo a Mark Blum, un querido amigo de toda la vida y consumado artista quien falleció esta semana”, escribió la compañía de teatro neoyorquina en redes sociales, tras la muerte del actor, quien tenía 69 años.

Entre los trabajos de Blum, destacan los programas de televisión: Succession, Almost Family, The Good Fight y Mozart in The Jungle.

“Hoy son noticias muy tristes. Uno de nuestros vestuaristas y un hombre hermoso, Josh ­Wallwork, falleció por complicaciones de COVID-19”, señaló Warren Leight, productor ejecutivo de La Ley y el Orden, para dar a conocer la muerte del vestuarista de 45 años.

Información y foto:www.cronica.com.mx

